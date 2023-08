Luis Ángel ''El Flaco'' regresa a los escenarios; rompe en llanto al recordar a su hija

MÉXICO.— Luis Ángel "El Flaco" a días del fallecimiento de su joven hija, se presentó al concierto pactado previo a su lamentable pérdida. Pero el cantante en su regreso a los escenarios se quebró en pleno show, situación que generó un momento ambiente de tristeza y pena.

Hace unos días, el propio Luis Ángel fue quien dio a conocer la triste noticia de que su hija María Fernanda, de 21 años de edad, se ahogó en el mar.

Este lamentable hecho causó un gran dolor en el cantante, quien pese a estaba separado de la mamá de la joven y no ser el padre biológico de María Fernanda, él la quería como si fuera suya e incluso seguía viendo por ella.

No obstante, el repentino fallecimiento de la joven sucedió cuando ''El Flaco" estaba de gira en Estados Unidos. Por eso, luego de unos días, Luis Ángel volvió a los escenarios para continuar con su agenda de trabajo.

Fue así como durante un reciente concierto, Luis Ángel "El Flaco" no pudo evitar hablar de lo sucedido y confesó que su dolor es tan grande que no se lo desea a nadie, aunque también mencionó que “el show debe continuar”.

“No entendía el dicho porque no me había pasado nada tan c*b$%& como lo que me acaba de suceder”, reconoció mientras daba tragos a una botella.