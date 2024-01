CIUDAD DE MÉXICO.— La comediante y actriz Liliana Arriaga, mejor conocida como ‘La Chupitos’ sorprendió al revelar que tiene una extraña enfermedad que no le permite llorar.

Asimismo, la humorista señaló que debido a este extraño padecimiento también ha tenido que recurrir al uso de saliva artificial. Ahora que ‘La Chupitos’ habló de su enfermedad, lamentó haber “dejado pasar mucho tiempo” para tratarse.

¿Cuál es la rara enfermedad que no le permite a ‘La Chupitos’ llorar?

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube llamado “delarosatv”, en el que la comediante confesó que fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren hace apenas unos meses.

En la charla, Liliana Arriaga destacó que ni siquiera sabía que existía esa enfermedad, y que todavía no termina por entenderla por completo, sin embargo, señaló los síntomas con los que ella cuenta.

Es así como ‘La Chupitos’ reveló que debido a dicha afección tiene que usar saliva artificial y ya prácticamente le es imposible llorar.

“La vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco… pero estamos bien, me está afectando mis glándulas salivales y lagrimales, o sea como que si me estuviera secando por dentro, no sé mucho y no quiero verme ignorante…”, comentó la humorista.

La comediante mexicana mencionó que más adelante quisiera platicar sobre su enfermedad porque considera que posiblemente “hay muchas personas que están pasando por lo mismo y ni lo saben”. No obstante, Liliana afirmó ya estar en tratamiento.

“Ya estoy en tratamiento, le voy a echar muchas ganas. Ya tengo que usar saliva artificial, ya no puedo llorar, se llama, si mal no recuerdo síndrome de Sjögren”, puntualizó la actriz.

Liliana Arriaga, quien recientemente cumplió 52 años, reconoció que aunque ya se encuentra bajo tratamiento médico, su enfermedad ya está muy avanzada, pues dejó pasar mucho tiempo antes de atenderse.

La humorista también puntualizó que dicha afección ya es crónica, por lo que solo estará controlada.

“En estos últimos meses acabo de empezar el tratamiento, me estaba afectando mis dientes, la dentista me mandó con la especialista y por mi ignorancia dejé que avanzara mucho esta enfermedad, siempre tenía la boca seca, pero ya estoy en tratamiento. Va a ser una enfermedad controlada porque ya no se quita, es estilo la diabetes”, explicó la comediante.

Finalmente, Liliana Arriaga, ‘La Chupitos’, señaló que esta “rara” enfermedad no ha tenido impacto en su vida laboral, pues afortunadamente su padecimiento no le ha impedido trabajar, es por ello que este 2024 lanzará una película, iniciará una gira, la cual podría llevarla a Europa y, también estará participando en un par de obras de teatro.