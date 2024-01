SANTO DOMINGO.— Este pasado 17 de enero, Luis Miguel iniciaría su “Tour 2024”, pero tras un retraso de dos horas, se anunció a los asistentes al concierto programado en Santo Domingo, República Dominicana, que el show se cancelaba.

Aunque se afirmó que la presentación del apodado ‘El Sol de México’ se reprogramará, la espera en vano y el cambio de fecha generó la molestia de los fans del cantante, quienes de inmediato recurrieron a las redes sociales para emitir su molestia y quejas.

¿Por qué se canceló el concierto de Luis Miguel en República Dominicana?

Aunque el arranque de la gira “Luis Miguel Tour 2023” fue todo un éxito; el intérprete de “Cuando calienta el sol” no corrió con la misma suerte este año.

Pues sin previo aviso, la primera fecha de la serie de conciertos que tiene programados para este 2024, fue cancelado, pero ¿qué pasó?

Hasta el momento se desconoce la razón exacta por la que el intérprete de temas como “Culpable o no”, “Suave”, “La Incondicional”, “Tú o ninguna” o “Fría como el viento “, no se presentó ante las decenas de personas que se dieron cita en el Estadio Olímpico en Santo Domingo, República Dominicana.

Pero se especula que Luis Migue no quiso salir al escenario porque una de las pantallas que forman parte de su show no funcionaba.

Sin embargo, la cancelación de su primer concierto de 2024 fue una noticia que generó indignación, no solo por el hecho de que el cantante no se presentó, sino que el público no fue informado de inmediato.

De acuerdo con medios internacionales, el concierto de Luis Miguel estaba programado para dar inicio en punto de las 21:00 horas, por lo que horas antes fanáticos de ‘Micky’ ya se encontraba en el lugar.

Pero pasaba el tiempo y no había señales del cantante; hasta que de repente un mensaje en las pantallas sorprendió al público, quien ya estaba molesto e impaciente.

“Estamos presentando un imprevisto técnico. Estamos trabajando arduamente para solucionarlo. Agradecemos su comprensión. ¡Muchas gracias!”.

Sin embargo luego de alrededor de dos horas de retraso, finalmente se emitió otro mensaje en las pantallas del estadio que decía: “Por favor conserven sus boletos… ¡Gracias!”.

Como era de imaginarse, Luis Miguel se hizo tendencia en X, (antes Twitter), pues cientos de internautas externaron en dicha red social el retraso del cantante, y posteriormente la cancelación del show confirmada a las 23:16 horas.

¿Cuándo se realizará el concierto de Luis Miguel en Santo Domingo?

En el último mensaje que apareció en el concierto cancelado de Luis Miguel se especificó que este 18 de enero se llevaría al cabo el tan esperado show, por lo que se pidió “conservar su boleto”.

“Por favor conserven sus boletos, serán válidos el día de mañana. ¡Gracias!”, se escribió en un mensaje que apareció en pantallas del Estadio Olímpico en Santo Domingo.

Cabe destacar que, durante su gira en 2023, la última vez que ‘Luis Mi’ canceló una presentación fue el pasado 1 de diciembre en Querétaro debido a la fuerte lluvia que cayó antes del concierto.

