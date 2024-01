EE.UU.— La Casa de los Famosos 4 inició este pasado martes 23 de enero, sin embargo, antes de que comenzara el reality show de Telemundo, se filtró la participación de Frida Sofía, quien al igual que personalidades como Alfredo Adame, Lupillo Rivera o Christian Estrada; formarían parte de los 23 habitantes que conforman esta nueva y “prometedora” temporada.

Sin embargo, tras la entrada de Adame quien se convirtió en el último participante del reality show, en redes sociales los televidentes cuestionaron por qué la hija de Alejandra Guzmán no entró.

Tras los cuestinamientos, la también nieta de Enrique Guzmán reveló que sí iba a participar en La Casa de los Famosos 2024, pero canceló por “dignidad humana”.

No obstante, distintos medios indicaron que la influencer se negó a realizarse test de antidoping; esto es lo que se sabe de su ausencia en el programa de Telemundo.

¿Por qué Frida Sofía no entró a La Casa de los Famosos 4?

En los últimos días, se rumoreó fuertemente que la también nieta de Silvia Pinal sería una de las integrantes del reality show de Telemundo: La Casa de los Famosos. Pero tras el estreno del programa, se confirmó que la influencer no será parte de la edición 2024.

Debido a ello, distintos medios de comunicación reportaron que la también hija de Pablo Moctezuma no formó parte del reality show, presuntamente por tener problemas con la ley.

Tras las publicaciones de algunos medios, Frida Sofía decidió romper el silencio y revelar la verdadera razón por la que no entró a La Casa de los Famosos 4, acaso ¿su exnovio fue el motivo?

Frida Sofía confiesa porque canceló su participación La Casa de los Famosos 2024

La hija de Alejandra Guzmán emitió un comunicado para explicar puntualmente los motivos por lo que rechazó estar en La Casa de los Famosos 2024.

Mediante sus historias de Instagram, Frida Sofía compartió un extenso documento en el que develó porque no aceptar firmar el contrato con Telemundo para formar parte del reality show.

Asimismo, la influencer mencionó en su comunicado que sí estuvo en negociaciones con la cadena de televisión estadunidense, sin embargo, detuvo el trato por una cláusula que le preocupó a sus abogados.

“Como es sabido, la cadena Telemundo me contactó para formar parte del referido programa y, después de diversas pláticas y negociaciones, habíamos llegado a un arreglo para confirmar mi participación; sin embargo, he de informarles que, el motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin, atendió a una solicitud de Endemol que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada”.

Sin embargo, Frida Sofía declaró que se desconcertó cuando se enteró de dicha cláusula, pues explicó que ella nunca estuvo de acuerdo con que se le investigaran sus antecedentes penales, sin embargo, el contrato, de acuerdo a lo explicado por Frida Sofía, iría más allá de una simple investigación penal.

“La figura jurídica que me propusieron consentir, haría que se realizara una investigación que no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que estábamos acordando”.

¿Frida Sofía no entró a La Casa de los Famosos 4 porque se negó a realizarse test de antidoping?

Entre los rumores que también desmintió Frida Sofía sobre su ausencia en el reality show, fue que se había negado a realizarse una prueba de antidoping. Pero por el contrario, la nieta de Silvia Pinal afirmó que ella no tuvo ningún problema en someterse a dicha prueba.

“Se habla de mi negativa de realizarme un examen antidoping, lo cual es falso completamente, puesto que, aunque no tendría problema alguno en hacerlo, nunca fue requerido por la productora, dicho examen”.

La hija de Alejandra Guzmán explicó que tampoco tiene problemas legales ni en Estados Unidos ni en México que le impidan desplazarse libremente.

Frida Sofía también desmintió que el no haberse convertido en una habitante de La Casa de los Famosos 4, tenga algo que ver con problemas con la ley.

“También, se ha especulado que mi negativa para otorgar mi consentimiento en la investigación a la que les he hecho mención anteriormente atiende a que tengo problemas legales en los Estados Unidos lo cual también es falso, puesto que no tengo un solo problema con la justicia, ni en la Unión Americana, ni en México”.

La influencer confirmó nuevamente que los motivos por los que no aceptó participar en La Casa de los Famosos, pues sus abogados se dieron a la tarea de investigar la figura legal que implicaba esa cláusula y al darse cuenta de “los alcances de dicha situación” decidió no participar en el programa.

“Cuando me solicitaron otorgar mi consentimiento para lo que ya he mencionado, mi equipo legal se dio a la tarea de investigar respecto de dicha figura legal, la cual no se encuentra contemplada en las leyes y disposiciones mexicanas y, una vez que me informaron los alcances de dicha situación, fue que decidí no vincularme contractualmente con dicha productora”.

La hija de Alejandra Guzmán también destacó que, motivada por proteger su derecho a la intimidad y a su privacidad decidió no firmar, pues por la misma “dignidad humana” y sus derechos humanos mejor “se echó para atrás”.

“He de decirles que mi decisión no atendió a un exabrupto y mucho menos a condiciones diferentes a las que estoy manifestando en este comunicado, sino a un hecho de dignidad humana y de que se respete mi derecho humano a la privacidad, el cual se encuentra protegido por las leyes mexicanas, tal y como lo han establecido diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esa y única razón, es que no accedí a firmar el contrato y por tanto, no participar en dicho programa”.

Finalmente, la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán advirtió a los demás integrantes del show y a sus colegas del medio para que revisen su contrato y eviten que se “cometan atropellos” que puedan afectar sus carreras.

“Lamento las declaraciones y especulaciones que se han hecho con respecto al tema, sin embargo, es mi responsabilidad y compromiso profesional, hacer la presente aclaración para que, asimismo, en un futuro, mis compañeros y colegas del medio, puedan evitar que se cometan atropellos que, eventualmente, puedan afectar sus carreras y más importante, sus vidas privadas”, concluyó la influencer.

