¿Cuándo empiezan las posadas, qué son y qué significan?

MÉXICO.- Uno de los meses más esperados en México es diciembre ya que además de la navidad y los festejos para despedir el año viejo en el país también se celebran las famosas posadas navideñas.

Durante estas celebraciones niños y adultos salen a las calles a realizar el “peregrinaje” hasta encontrar la casa donde se les de posada. Al ser una tradición católica, los peregrinos siguen una estatua conocida como “misterio” que puede ser de la figura de María, José, un ángel o un burrito, además se acompaña de cantos populares y rezos.

Cuando empiezan las posadas en México 2022

Las posadas comienzan nueve días antes de la Navidad, el día en que se festeja el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, las posadas inician el 16 de diciembre y concluyen el 24 del mismo mes.

¿Qué significan las Posadas Navideñas en México?

Las posadas son festividades paganas y representan el período de nueve días en que María y José viajaron de Galilea a Belén para participar, en un inicio, en un censo y que terminó con la huída de María y José cuando se enteraron de las oscuras intenciones de Herodes; asimismo estos nueve días de posadas representan los nueve meses de embarazo de María.

Cada día simboliza nueve valores que son la alegría, generosidad, caridad, fortaleza, humildad, confianza, la justicia, pureza y desapego.

¿En qué otros países se celebran las posadas navideñas?

Las posadas son fiestas populares que se celebran en México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, durante los nueve días antes de la Nochebuena.

La canción de las posadas hace referencia a la solicitud que hicieron San José y la Virgen María para llegar a Belén, por lo que los invitados deben formar dos grupos. Uno de ellos solicita la “posada” con el tradicional cántico y el otro se rehúsa en un principio, pero los terminan por dejar entrar.

Letra completa de la canción para pedir posada

Peregrinos

En nombre del cielo

pedimos posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Dentro

Aquí no es mesón

sigan adelante

yo no debo abrir

no sea algún tunante.

Peregrinos

No seas inhumano

tennos caridad,

el Dios de los cielos

te lo premiará.

Dentro

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Peregrinos

Venimos rendidos

desde Nazareth

Yo soy carpintero

de nombre José.

Dentro

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos

Posada te pide

amado casero,

por sólo una noche

la reina del cielo.

Dentro

Pues si es una reina

quien lo solicita

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Peregrinos

Mi esposa es María

es reina del cielo,

y madre va ser

del Divino Verbo.

Dentro

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren, peregrinos,

no los conocía.

Peregrinos

Dios pague señores

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Todos:

¡Dichosa la casa

que alberga este día

a la virgen pura,

la hermosa María!

Al abrirse las puertas todos cantan:

Entren santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón

que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón.