8M Día de la Mujer: ¿Las mujeres han sido ''(Mal)'' Educadas?

¿Las mujeres han sido ''(Mal) Educadas''? La pregunta no solo engloba a una educación en casa o académica, sino al mismo feminismo que no ha logrado romper con todo un peso histórico que ha llevado a las mujeres a cargar con dobles, triples o quintas jornadas, lo que hoy se traduce como mujeres agotadas y que continúan sin las mismas oportunidades que sus colegas varones.

"(Mal) Educadas" (Planeta, 2021), el libro de María Florencia Freijo, se presenta como "el libro que todas estamos leyendo", siendo para su autora una radiografía -no un recuento- sobre la historia femenina. Una historia que abarca desde ese "principio de los tiempos" en los que a la mujer se le educó para esas labores domésticas, los hijos y el esposo. Educadas para no soñar.

¿Qué diferencia a "(Mal) Educadas" de otros libros?

En entrevista con Diario de Yucatán; María Florencia Freijo, licenciada en Ciencia Política y colaboradora de medios como CNN e Infobae con temas de perspectiva de género, comparte que el libro surgió más de "una necesidad de entenderse, de cuestionarse qué es lo que se nos ha enseñado y qué tan conscientes somos al respecto".

Para la autora, en un momento en el que existe infinidad de literatura escrita por mujeres para mujeres y sobre su historia; "(Mal) Educadas" llega para sumar a esa causa, pues considera que es necesario escuchar todas las voces que surgen del movimiento.

"Es como el feminismo, no hablamos de uno, sino de varios. Todas las voces suman".

Aprender para soltar

Desde su trinchera, considera que este trabajo le ayudó primeramente a conocer e identificar todas esas "cargas" que se le ha impuesto desde su género. El cómo la sociedad responde a ciertas acciones que realiza por el hecho de ser mujer.

Además, valora que a pesar de la lucha femenina, se ha creado una especie de espejismo en el que las mujeres no dejado de ser sometidas a cargas, pues incluso el acceso a la educación y la vida laboral aún se presenta con condiciones que limitan su crecimiento y desarrollo pleno.

¿Tienen las mujeres qué demostrar que lo pueden todo? Para María Florencia, este libro pretende ayudar a más mujeres a ser conscientes de su historia y, a partir del conocimiento de sí mismas, tomar acciones que les permita contar su propia historia de una más libre y más consciente; recordando que "conocimiento es poder".

¿Los hombres también han sido "(Mal) Educados"?

Por supuesto que sí, reflexiona la también conferencista, que al ser cuestionada admite que le gustaría escribir también un libro dedicado a la historia de los hombres y su propia educación desde el género.

"Pero no es algo que sea una prioridad inmediata, porque eso les corresponde a otros", y explica que su prioridad es seguir escribiendo de y para mujeres, pues insiste en la necesidad de empoderar desde el conocimiento y el saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos.

Aunque tiene muchos proyectos en mente, antes de embarcarse en un nuevo libro, María Florencia Freijo continuará con su labor como periodista y asesora legislativa, en su lucha por visibilizar los problemas que aún perduran dentro de la sociedad y que siguen sin presentar oportunidades justas para las mujeres.