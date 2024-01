EE.UU.— La historia de Dayana Mendoza, quien fuera Miss Venezuela ha generado revuelo, pues para varios ha sido sorpresivo que dejara el mundo del modelaje para servirle a Dios.

En las últimas horas, la exMiss Venezuela y exMiss Universo se ha convertido en tendencia de redes sociales, luego de que se difundieran vídeos de ella en su faceta de predicadora en una iglesia cristiana de Nueva York.

¿Quién es Dayana Mendoza, la exreina de belleza que ahora es predicadora?

La venezolana ganó el Miss Universo en el 2008, pero cuando terminó su experiencia como reina de belleza, la también modelo no siguió interesada en seguir con su profesión y decidió dedicarse a hablar del cristianismo.

Fue en 2020 que Miss Venezuela sorprendió a sus seguidores al revelar que había dejado atrás toda la industria de belleza para servir a Dios, incluso mostró que se bautizó en una ceremonia cristiana.

Asimismo, mediante su cuenta de Instagram, la exmodelo al iniciar con su faceta como predicadora, compartió un vídeo en el que se le ve hablando de su religión con gran fervor.

Pero es precisamente su forma de dar testimonio de su fe lo que ha ocasionado diferentes comentarios por parte de internautas.

“Este salmo habla de petros, que en griego significa piedritas, tú eres petros, todos somos petros. La iglesia y el cuerpo de cristo somos nosotros porque Jesucristo es la roca y tú eres la piedrita, por eso uno tiene que soltar todo lo que no le complace para tener una vida”, comenta Dayana Mendoza en un clip que se ha viralizado.

Y es que su forma de hablar ha generado opiniones divididas, pues mientras que hay personas que aplauden que ahora se dedique a comunicar la palabra de Dios, otros consideran que ha caído en el fanatismo.

Pero Dayana Mendoza también ha recibido amplias críticas por su rechazo a integrantes de la comunidad LGBT; afirmando que es una “aberración” lo que cometen quienes tienen una orientación sexual distinta a los heterosexuales.

“La homosexualidad es una aberración”, dijo en algún momento, lo que le valió el repudió no sólo de la comunidad, sino de diversos sectores.

Y aunque muchos le han cuestionado qué la motivo a cambiar las pasarelas y el mundo de la belleza, por la religión, ella tiene una sola respuesta: Dios

En entrevista con el diario Meridiano, Dayana Mendoza reveló que tomó esta decisión porque su vida no tenía sentido y Dios le indicó que camino debía seguir.

Asimismo en redes sociales, la exMiss ha afirmado que “estaba desesperada” por ello “le pidió a Dios que tomará en control…”.

“Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identificaba con esto, no nada, estaba desesperada, nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a dios que tomará en control y vi la mano poderosa de Dios guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, aseguró en TikTok la exreina de belleza.

Ahora, la venezolana quien también se convirtió en mamá de una niña en 2015, se ha convertido en tema de redes sociales, luego de que varios a penas se enteraran de que desde hace unos años Dayana Mendoza se dedica a promover la palabra de Dios.

Pero además, se desenvuelve como predicadora y miembro activo de una iglesia cristiana en Nueva York, Estados Unidos.