Daños causados por “Ian” serían millones de dólares

MIAMI, Estados Unidos (EL UNIVERSAL).— Ciudades fantasma: así lucía este jueves el territorio desde el sur en los Cayos a la costa suroeste de la península de Florida, especialmente entre Naples, Fort Myers y Charlotte, por donde “Ian“, un huracán categoría 4, casi 5, golpeó con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 280.

Árboles, semáforos, postes, espectaculares, tumbados por doquier, incluso techos de viviendas.

Minutos antes de que “Ian” tocara tierra, alrededor de las 13:30 horas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advertía de la magnitud de la amenaza. “Es un huracán realmente monstruoso que se ha fortalecido, es de categoría 4 y puede ser de categoría 5 (...) Hemos estado en contacto toda la mañana con muchos funcionarios locales en lugares como Charlotte y el condado de Lee. Se les preguntó acerca de algunas desalojo y, básicamente, lo que me informan es que la mayoría de las personas en esas áreas vulnerables se fueron”.

“Los fuertes vientos y la lluvia comenzaron a sentirse desde el martes en el sur de Florida; especialmente en los Cayos, donde hay grandes áreas inundadas y devastadas”, dijo a El Universal Daniel Llarguez, vocero de la Oficina de Prevención de Desastres de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés).

En promedio suman alrededor de 2 millones y medio las personas a las que se les comunicó una orden de desalojo obligatorio.

“A quienes aún están en sus casas, permanezcan ahí hasta que la tormenta pase. A veces van a experimentar calma y a veces se va a sentir muy fuerte”, advirtió el gobernador Ron DeSantis.

“Estamos muy sorprendidos, hemos vivido muchos huracanes, pero este ha sido el más monstruoso que nos ha tocado”, comentó a este diario, vía telefónica, María, madre de familia, quien no creyó necesario dejar su casa y se quedaron a esperar el meteoro. “Nunca nos hemos salido de casa, no creíamos que fuera a ser tan peligroso esta vez. Gracias a Dios estamos bien, aunque esto no termina aún”.

En el condado de Manatee, una familia de cuatro, incluyendo un bebé de menos de seis meses y una niña de cinco años, también se quedó en casa. “Es que con mi bebé tan pequeño no quisimos salirnos, confié en que mi casa nos iba a proteger y gracias a Dios así ha sido hasta este momento”, comentó un padre de familia.

Hasta ayer se desconocía el costo de los daños, pero se calculan en millones de dólares: “Ian” ya fue clasificado como uno de los cinco huracanes más devastadores que ha pegado en Florida.

En materia de inundaciones Naples y Fort Myers han llevado la peor parte. “Hay reportes de áreas donde la lluvia ha sido sumamente intensa y las marejadas han alcanzado hasta el metro y medio o más. Los autos están casi cubiertos por el agua en muchas calles“, describió el vocero de FEMA. Videos mostraban escenas impactantes de la Bahía de Tampa, donde la fuerza de Ian provocó la retirada momentánea de las aguas y subsecuentes marejadas.