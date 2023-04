Ciclón 'Ilsa' toca tierra en Australia, el más fuerte de los últimos 15 años

SIDNEY.- El ciclón Ilsa llega las costas al noroeste de Australia, siendo el primer huracán de categoría 5 y potencialmente el más fuerte en golpear el continente en los últimos 15 años.

La Oficina Australiana de Meteorología informó que el huracán Ilsa tocaría tierra entre la ciudad de Port Hedland y la comunidad aborigen de Bidyadanga, la primera con una población de 4 mil 250 personas y la segunda con 500 indígenas.

El ciclón Ilsa tocó tierra en la madrugada del viernes 13 de abril (tarde de jueves 12 en México), según reportes de medios locales.

Noticias Relacionadas Google Maps. Así puedes ver huracanes en tiempo real desde la app

De acuerdo con medios locales, Bedout Island registró ráfagas de viento de 289 km / h alrededor de las 9:30 pm AWST por detrás del ojo del huracán antes que la estación meteorológica se desconectara.

Las autoridades australianas activaron la alerta la noche antes de la llegada del ciclón Ilsa, en ese momento categoría 4 (sobre un máximo de 5), que se intensificó pocas horas antes de tocar tierra.

Se prevén intensas lluvias durante el desplazamiento hacia el interior de Australia y que Ilsa empiece a perder intensidad al final del viernes.

Bedout Island registered 289 km/h wind gusts around 9:30pm AWST in the rear eye wall of Tropical #CycloneIlsa, before the weather station went offline. An immensely powerful system. https://t.co/q3GPl5Tj8u https://t.co/KSt16af3jb pic.twitter.com/VD426UQ7YI — Ben Domensino (@Ben_Domensino) April 13, 2023

Te recomendamos leer: Huracán 'Ian' en videos. Así fue su 'catastrófico' paso por la costa oeste de Florida

El ciclón más fuerte de la década para Australia

Australia no ha recibido el azote de un huracán categoría 4 desde marzo de 2019 cuando el ciclón Trevor dejó cuantiosos daños en Queensland, al noreste del contienente, y el Territorio Norte.

Con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230, además de predicciones de vientos de hasta 315 kilómetros por hora así como su intensificación a categoría 5, es el ciclón más fuerte que azotaría Australia en 15 años.

Los ciclones tan poderosos son poco comunes en Australia; el último ciclón categoría 5 registrado fue Yasi en 2011 que dejó un saldo de un muerto y daños significativos.

"Todo el mundo está nervioso", dijo Peter Carter, alcalde de Port Hedland el día previo a la llegada de Ilsa, que explicó que esperaban que el “impredecible” ciclón impacte el continente con un máximo de rachas de viento de hasta 275 km/hr.

Cyclone Ilsa made landfall in WA last night, 100km east Port Headland & 50km west Pardoo.



The Cat 5 system, now Cat 4 with wind gusts up to 270km & heavy rain, will continue to threaten lives & homes today.



Stay safe all??#CycloneIlsa pic.twitter.com/ROZ9jHqRCj — Emergency&BushfireKits (@EmergencyBK) April 13, 2023

El ciclón Ilsa también afectaría el puerto de puerto de Port Hedland, el punto de exportación minera de hierro más grande del mundo, que fue cerrada por la autoridad portuaria y los atracaderos despejados.

Los estaciones de ganado, explotaciones mineras y personas que se encontraban en un campin de caravanas fueron evacuadas durante la tarde de ayer.

"Sin electricidad, no tenemos agua y posiblemente ni siquiera comunicaciones (...) por lo tanto, si podemos mantener el suministro eléctrico estaremos bien, gestionaremos todo lo demás y cualquier daño que se produzca", declaró la jefa ejecutiva de Bidyadanga, Tania Baxte.

La agencia Reuters reiteró que las autoridades esperan que Ilsa se debilite por debajo de la fuerza de un ciclón tropical durante el viernes, a medida que se disipe hacia el interior del continente.

Severe Tropical #CycloneIlsa has intensified to a Category 5 system. A Red Alert is now in place - those within the Red Alert area need to shelter indoors now.



??Read the full warning at https://t.co/v9GYWWJT5R #Cyclone #PerthNews pic.twitter.com/A7XqIK0aQX — DFES (@dfes_wa) April 13, 2023