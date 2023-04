'Fiona' e 'Ian' son eliminados de la lista de nombres para huracanes. Estos los sustituyen...

‘Fiona’ e ‘Ian’ fueron eliminados de la lista de nombres para huracanes que maneja la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y serán sustituidos en la rotativa que entregará que será utilizada en 2028.

Un total de 96 nombres han sido retirados de las listas rotativas para denominar a los huracanes de la cuenca atlántica desde que se implementó el sistema actual para nombrar a las tormentas en 1953.

Un comité de la OMM eliminó a ‘Fiona’ e ‘Ian’ de las listas de nombres para los ciclones tropicales del Atlántico “debido a la muerte y destrucción que causaron en América Central, el Caribe, Estados Unidos y Canadá” en 2022.

Durante la temporada ciclónica de 2022 se formaron 14 tormentas con nombre; ocho se convirtieron en huracanes, de los cuales fueron ‘Fiona’ e ‘Ian’ los que causaron mayor devastación.

