Los manglares de Yucatán, en proceso de degradación

MÉRIDA.- “Los manglares de nuestra hermosa Península están en un proceso de degradación muy acelerada por el cambio de uso del suelo”, señaló doctora Claudia Teutli Hernández, presidenta del comité organizador del segundo Congreso de Manglares de América, que ayer concluyó en esta ciudad.

“Se han hecho esfuerzos de restauración, pero no es suficiente, falta recursos y apoyo de las autoridades. Las autoridades no deben dejar construir en esos ecosistemas, tienen que apoyar a la conservación de estos ecosistemas y restaurarlos porque trae beneficios”.

La especialista explicó que algo tan sencillo y palpable es que los manglares atraen la presencia de aves, pero si no está en buenas condiciones, simplemente no habrá aves. “Yucatán y Quintana Roo viven del turismo, es una región es turística, si no hay nada de naturaleza que ofrecerle a los turistas y visitantes, esta industria va a caer en decadencia porque no somos estados industrializados como otras entidades del país”.

Tenemos que apostarle a la restauración y conservación de los ecosistemas del manglar...

Al concluir este congreso internacional todavía no se tiene la sede para la tercera edición, pero este año tiene que decidirse. Por lo pronto Brasil ofreció albergarla en seis años, sin embargo, el congreso debe de ser cada tres años por lo que se ofrecerá a Guatemala, Colombia o Estados Unidos.

Urge proteger los manglares de la Península de Yucatán

Con un llamado a las autoridades y científicos para que miren más a los ecosistemas de manglares concluyó el segundo Congreso de Manglares de América en esta ciudad.

La presidenta del comité organizador, doctora Claudia Teutli Hernández, consideró que este congreso fue un éxito en participación y generación de conciencia para una mejor conservación, restauración y preservación de los manglares del continente americano por sus beneficios ambientales y turísticos.

Doctora Claudia Teutli Hernández, presidenta del comité organizador del Segundo Congreso de Manglares de América, que ayer concluyó en Mérida

La doctora Teutli Hernández informó que al concluir el evento participaron 317 personas, de los cuales 245 estuvieron en forma presencial y 73 en línea. Estuvieron representados 21 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Colombia, Belice, Costa Rica, Jamaica, Ecuador, Fidgi, Magadascar, Panamá, Venezuela, Australia, Francia, Reino Unido, México, entre otros, y hubo 65 ponencias de alto nivel, también en el formato presencial y en línea.

Lo que más llamó la atención y tuvo un alto impacto fue el taller comunitario donde participaron 40 personas de 20 comunidades del país, que expresaron en forma directa y viva sus experiencias en el trabajo de rescate de manglares.

Incluso, el trabajo de las comunidades de Ecuador fue un claro ejemplo de que por ley pueden recuperar sus tierras con manglares.

Objetivo del Congreso de Manglares de América

“Se logró y sobrepasó el objetivo, se mostraron diferentes temas desde cómo restaurar los manglares, cómo conservarlos y que ya hay diferentes herramientas de investigación a nivel de fisiología y escala de paisaje”, informó.

“Es la primera vez que se escuchan a las comunidades de viva voz, fue un éxito este intercambio de experiencias. Fueron ellas las que nos mostraron sus necesidades para el trabajo que realizan y en una declaratoria mostraron sus puntos principales y las necesidades para la restauración de los manglares”.

Quedó claro que hay poca gente que trabaja en el sistema de manglar, por lo que habría que darle más apoyo a las comunidades desde la parte científica y del gobierno.

El problema de pérdida de manglares no solo es un problema de México, de Yucatán, sino es un problema internacional. Y por ello pidió a los gobiernos y científicos que volteen a ver más a la conservación y restauración de ecosistemas de manglares porque se degradan con mucha velocidad y la generación de conocimientos científicos y técnicos va muy lento.

“Hay que aprovechar que estamos en la década de la restauración, entonces los manglares son de los ecosistemas hay que protegerlos más. Si lo comparamos en cobertura con otros ecosistemas, los manglares son los de menos cobertura”, consideró.

“Los manglares es la piel de los países de América, hay que dar impulso a nivel político, con acciones y seguir empoderando a las comunidades, generar el conocimiento técnico y científico para darle las herramientas y realicen un mayor trabajo con efectividad”.

Leyes en favor de los manglares

La doctora Teutli Hernández, investigadora posdoctoral y profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), dijo que existen programas y leyes a favor de los manglares que no solo se deben de aplicar sino reforzar, pero lamentablemente no se aplican ni se protege el ecosistema.

“En México tenemos los manglares que es zona federal y no se protege como tal, un ejemplo, es nuestro Yucatán donde el gobierno permite un gran desarrollo inmobiliario en la costa norte del Estado aun cuando hay una serie de problemas ambientales y sociales”, señaló.

“No sabemos por qué el gobierno permite este tipo de cosas en la costa, cuando estamos en una situación de tomar conciencia para conservar este recurso natural. Hay países como Ecuador, donde las comunidades indígenas han logrado que por ley les regresen sus terrenos del manglar, pero es un proceso de más de 20 años; sin embargo, con estas experiencias podemos aprender, ya vimos que no todo es tan malo para los manglares