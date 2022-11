El proyecto de construcción del Estadio Sostenible de Yucatán sigue firme, pero ya no en terrenos de Xcumplich —en la unidad habitacional de Cordemex—, pues se decidió reubicarlo a otro espacio.

Hasta el momento, esto es lo que se sabe.

Estadio Sostenible de Yucatán: un proyecto incierto; ¿van a reubicarlo?

¿Van a reubicarlo? Hasta tenerlo confirmado en todos los aspectos, sobre todo en lo legal, político y social, será cuando se dé a conocer oficialmente.

A más de dos años de haberse anunciado este proyecto —el nueve de septiembre de 2020—, entre dudas e incertidumbre, y a un año de que se iniciaron los protestas de los vecinos de Cordemex que amenazaron con procesos legales para evitar que se realice en ese lugar, por considerarlo inadecuado y perjudicial para los habitantes de esa zona, se intentó buscar a las autoridades y a los inversionistas para que informen al respecto.

¿Por qué guardar silencio en torno al Estadio Sostenible de Yucatán?

Sin embargo en el gobierno del Estado decidieron guardar silencio, no respondieron, al igual que los inversionistas de la empresa Juego de Pelota quienes lo anunciaron y son los principales promotores de este proyecto, estos últimos por considerar que no es el momento adecuado de volver a tocar este tema.

Por parte de los inversionistas añadieron que prefieren guardar silencio, sobre todo para evitar que se pueda politizar como sucedió cuando se anunció que se haría en Cordemex, y evitar el que se puedan poner en riesgo las importantes inversiones para esta obra.

Como se informó en su momento, se trata de un estadio donde se puedan realizar tanto juegos profesionales tanto de fútbol, como de béisbol, así como grandes conciertos, con capacidad para poder recibir hasta a más de 30 mil personas.

¿Qué se sabe de la reubicación del Estadio Sostenible de Yucatán?

Sin embargo allegados al proyecto extraoficialmente, con la condición de no ser identificados, por no tener la autorización del gobierno y menos de los inversionistas, confirmaron que los planes de construir el Estadio Sostenible de Yucatán siguen firmes, pero ya no será en los terrenos donde antes estuvo la escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, en Cordemex, como se dijo al principio.

Señalaron que ante las protestas e inconformidades de los vecinos decidieron reubicar este proyecto, para construirlo en otra zona de esta ciudad de Mérida, y precisamente se encuentran ya en el proceso para cubrir todos los requisitos legales y necesarios para concretar la reubicación de esta importante obra.

Pero se negaron a dar a conocer el lugar a dónde se reubicará este proyecto, precisamente hasta no completar todos los trámites necesarios, que anticiparon ya están muy avanzados y una vez que se concluyan, será entonces cuando lo den a conocer, aunque todavía no tienen una fecha prevista para que se anuncie oficialmente.

Ante el silencio tanto de los inversionistas como del gobierno del Estado, han surgido diversas especulaciones sobre este proyecto, tanto en el sentido de que fue cancelado, como de que al parecer se realizaría en los terrenos de Ucú, donde el Ejecutivo estatal ha reactivado sus planes para comercializar esa zona que fue transferida al Isstey, para su recapitalización, pero solo la cancelación fue desmentida, extraoficialmente.