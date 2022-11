Posicionamiento y propuestas a la Reforma Electoral de Canaco Servytur Mérida

MÉRIDA, Yucatán.— Este lunes, a través de un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, dio a conocer su posicionamiento sobre la propuesta de Reforma Electoral que promueve el Gobierno de México.

La Canaco Mérida informó que este lunes se llevó al cabo el “Foro sobre las propuestas de reforma electoral”.

Agregó que a dicho evento, "fueron invitados oportunamente todos los senadores y diputados federales por Yucatán", de los cuales asistieron, la senadora Verónica Camino Farjat, así como los diputados federales: Kathia María Bolio Pinelo, Cecilia Patrón Laviada y Mario Xavier Peraza Ramírez.

"A los diputados y senadores que no asistieron, les haremos llegar por escrito nuestro posicionamiento", aseguró la Canaco en el documento.

La Canaco Servytur Mérida agrega que el foro se realizó "con el fin de tener un análisis profundo de la reforma planteada en su totalidad, conscientes de que el sistema actual es perfectible y planteando los puntos que consideramos presentan un riesgo para la democracia nacional".

Sobre su posicionamiento, la Canaco Mérida planteó el siguiente objetivo:

"Nuestro propósito es que los cargos de elección popular sean ocupados por personas electas de manera democrática, en procesos confiables, que el proceso de elección y conteo de votos sea llevado a cabo por ciudadanos, que tengamos un órgano electoral independiente y autónomo".

Como parte de su posicionamiento la organización empresarial presente ocho propuestas, las cuales son:

"1.- Proponemos mantener al INE como un organismo electoral ciudadano y autónomo que garantice elecciones limpias, democráticas y pacíficas en nuestro país.

2.- Proponemos mantener consejeros electorales independientes, que no pertenezcan a ningún partido político, que sean seleccionados como resultado de un consenso entre organismos ciudadanos, partidos políticos y otros actores sociales ciudadanos. No creemos que la opción de que los poderes elaboren ternas o listas cerradas para que los ciudadanos elijamos consejeros electorales de una lista previamente seleccionada por alguno de ellos sea el camino adecuado. Los consejeros electorales no deben ser militantes de ningún partido político ni tener compromiso con ninguno de los poderes.

3.- Proponemos que se fortalezca el compromiso del diputado y el senador con sus distritos. Para ello es indispensable que la ciudadanía elija directamente a su diputado o senador. Que la asignación sea por listas cerradas elaboradas por los partidos políticos y de acuerdo al porcentaje de votos que cada partido obtenga reduce el compromiso del diputado con su distrito ya que no lo elegirá directamente lo cual no abona en favor de la democracia.

4.- Proponemos que el Instituto Nacional Electoral, un órgano independiente y autónomo, continúe emitiendo la Credencial para Votar como un método confiable de identificación y para la confirmación de un padrón electoral real. Que se le quite la facultad al Instituto Electoral de conformar el padrón electoral y emitir la credencial para votar con fotografía, afectaría notablemente la credibilidad en las elecciones.

5.- Proponemos que los votos los continuemos contando los ciudadanos y que sigan existiendo observadores electorales acreditados nacionales e internacionales, lo cual fortalece la credibilidad del proceso electoral.

6.-Proponemos mantener juzgados, jueces y magistrados electorales independientes, autónomos y profesionales que den garantía procesal en una disputa electoral.

7.- Proponemos fortalecer las facultades del INE para sancionar a cualquier candidato o partido político que incumpla con lo establecido en la Ley Federal electoral.

8.- Proponemos que se garanticen los recursos necesarios para el desarrollo de todas y cada una de las funciones del INE, considerando su importancia como el árbitro electoral neutral que avala el resultado de las elecciones y la consolidación de la democracia en nuestro país".

Al final, el comunicado señala, "Ciertamente, como todas las instituciones el INE tiene la posibilidad de procurar mejoras en su funcionamiento, sin embargo, los fines que, desde su nacimiento, la ley le confiere sobre su “contribución al desarrollo de la vida democrática en México, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales”, se mantienen tan -o más- vigentes hoy, que entonces".

