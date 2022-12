Cuesta de enero 2023, salvaje y agresiva: IMEF. ¿Cuánto aumentarán los precios?.

La cuesta de enero en 2023 va a estar salvaje, muy agresiva, advirtió Santiago Pérez Arjona, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) capítulo Yucatán.

¿Cómo reducir su impacto en el bolsillo? Esto es lo que aconsejan.

Cuesta de enero 2023, salvaje y agresiva: IMEF, ¿cómo reducir su impacto?

"La cuesta de enero para el próximo año va a estar salvaje, muy agresiva, el consejo que hemos dado desde el inicio, es que deben de apretarse el pantalón y no hacer gastos innecesarios esto es muy importante”., señaló Santiago Pérez Arjona.

¿Cuánto aumentarán los precios con la cuesta de enero en 2023?

Dijo que aunque es un poco complicado hablar de cifras, porque se está en un escenario no cotidiano, no normal, no natural, el comportamiento financiero ha estado no regular, pero se hablando de que viene con un 8% de aumentos, sobre todo por las nuevas disposiciones laborales que se aplicarán a partir del próximo domingo primero de enero.

“Tan sólo basta tener presente que entre las principales disposiciones laborales nuevas en 2023, podemos hablar del incrementos en los sueldos que al final viene un alza al salario mínimo de un 20%, y a eso habrá de agregar también entra en vigor la nueva disposición de aumentar a 12 días mínimo para los trabajadores, desde su primer año de trabajo”, comentó.

El líder de los ejecutivos de finanzas en la entidad mencionó que tan solo con esas dos nuevas disposiciones laborales, se antoja una situación difícil y complicada para los empleadores, y eso afectará a todos.

“Por eso decimos que, la cuesta de enero va a estar si más agresiva que en años anteriores, un 15 o 20% más que en años anteriores, solo en tema de 12 días de vacaciones pega muchísimo en los costos de todos los productos de la operación, etcétera, más el aumento de salarios, hay empresa que muy probablemente tendrán que recortar empleados porque no les da el presupuesto", anticipó.