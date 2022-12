Brote de gripe aviar pone en duda venta de pavo para Año Nuevo en Mérida

MÉRIDA.- Al igual que en Nochebuena y Navidad es probable que no haya suficiente pavo para la cena de Año Nuevo, debido a la escasez ante el brote de gripe aviar en Estados Unidos y algunas entidades del país.

“En Navidad esperábamos la ‘venta loca’ pero no nos pudo surtir el proveedor. Le cerraron los accesos por la gripe aviar”, dijo Yuliana Cano, del puesto “Rey de Reyes” en el mercado San Benito.

El local, tan sólo el 24 suele vender hasta 300 pavos. En esta ocasión, dijo, la locataria, sólo ofertaron algunos ejemplares de sus reservas.

“Para Año Nuevo, no sabemos si habrá o no, pues no nos dan una respuesta concreta. Estamos a la expectativa de cualquier sorpresa. Ahorita solo estamos vendiendo pollo. La gente se enfocó en eso, aunque no muy conforme”.

Antes de la Navidad el kilo de pavo estaba a $85, pero un día antes, llegó a $100. “Pensamos que así se mantendrá en dado caso que sí haya para Año Nuevo, no creemos que suba más, sería una exageración”, dijo la comerciante.

Esperan mejora en venta de carne de cerdo y pescado

Además del pollo, que cuesta $45 el kilo, otras opciones para la cena son la carne del cerdo y, en algunos casos, el pescado, principalmente bacalao, aunque a falta de éste en la pescadería del mercado Lucas de Gálvez se puede conseguir cherna, cazón o filete de mero a $250 el kilo.

En el caso de la carne de cerdo, los abastecedores señalan que para Año Nuevo siempre tienen buenas ventas, pero en este, a falta de pavo, esperan un incremento del 30%.

“Desde el 24 nos benefició un poco que no haya pavo, tuvimos un poco más de venta”, señaló el carnicero Édgar Moo, quien para estos días vende más costillas y carne rejalada para asar. El kilo es de $115.

Venta de uvas y frutas

En estas fechas también aumenta la venta de uvas, pues cada vez son las más las familias yucatecas que hacen el rito de las doce uvas en la cena de bienvenida al Año Nuevo.

“Los yucatecos somos muy tradicionalistas y no hay ocasión que no pasemos en familia. Así no haya dinero hasta la familia sacar sus centavitos para la cena”, dice Andy Sánchez, quien tiene un puesto de frutas y productos de temporada en el mercado Lucas de Gálvez.

En estos días, dice, se vende fruta tanto para preparar el tradicional cóctel navideño o para centros de mesas. En puesto, de hecho, se pueden conseguir manzanas, peras, kiwis y nueces, que son muy demandadas en estas fechas.

“Para Fin de Año esperamos que se lleve mucha uva por la cuestión de los doce deseos de Año Nuevo”, dijo el comerciante. El precio de la uva roja sin semilla es de $80 el kilo, mientras que la verde sin semilla está a $100.

En el puesto, también volaron las botellas de sidra, y se espera que también haya buena venta para este Año Nuevo.

La papa y la zanahoria, ingredientes principales para preparar ensalada rusa, son otros productos muy demandados en esta época. El kilo de la zanahoria está a $9.99, y el de papa a $18.99.