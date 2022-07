Jóvenes trabajan para mejorar el sector empresarial

“Jóvenes inspirando a trascender” es el título de las ponencias que ofrecerán la tarde de mañana martes las jóvenes empresarias yucatecas Ana Paulina López Laviada y Marja Mendicuti, en evento organizado por la representación local de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) y que tendrá por sede el club de playa Marina Silcer Malecón, en el puerto de Progreso.

Se trata de un evento de jóvenes para jóvenes, donde el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos, permitirá descubrir a los asistentes todo el potencial que tienen para desarrollar sus empresas dentro de un esquema de mejores prácticas laborales, más afines y más empáticas con el recurso humano y las comunidades en las cuales desarrollan sus actividades.

Josué Lozano de León, quien encabeza la USEM en nuestra entidad, en entrevista con el Diario recordó que el propósito de la misma es unir, inspirar y formar a dirigentes de empresas de todas las generaciones, para generar que la empresa y la vida socioeconómica se pongan al servicio de la persona y sus familias, para lograr una sociedad más justa.

En este sentido, “Jóvenes inspirando a trascender” es un espacio en el cual una nueva generación de empresarios, con una visión de negocios más fresca y comprometida socialmente, tenderá un puente de acercamiento con otros jóvenes a fin de, en un diálogo franco y abierto, conocer las experiencias y las formas en que se van abriendo paso para desarrollar empresas cada vez más afines al sentido humano y al compromiso social, como base de su desarrollo y consolidación.

Se trata de la segunda edición de esta dinámica. El año pasado también se realizó este encuentro con la asistencia de 50 personas.

Ana Paulina López Laviada es consejera en Canacintra, presidente de Jóvenes Industriales, consejera consultiva para el sector Industrial en Nafin, coordinadora de jóvenes CEFIM Yucatán y miembro del Consejo Estatal de la Juventud, del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y del Consejo His Way At Work

Marja Mendicuti está al frente de desarrollo de habilidades de mercadotecnia y administración del grupo productivo Picip de la Feyac en las comunidades de Dzununcán y Flamboyanes, voluntaria como maestra de inglés en el Instituto de Formación Asociación de Logros (IFAL). Nivel 1, presidente de la mesa local capítulo universitario del IMEF, en la Universidad Marista de Mérida hasta 2017, vicepresidente de responsabilidad social de IMEF universitario (2015-2016) y miembro del comité de responsabilidad social Aliarse (2015-2016).

Ana Paulina López y Marja Mendicuti destacaron la importancia de la participación de los jóvenes en este tipo de experiencias y dinámicas donde de lo que se trata es de conversar y enriquecerse mutuamente de los aprendizajes, los éxitos y los fracasos que a los que suelen enfrentarse al iniciar en el sector empresarial.

Marja Mendicuti fue enfática cuando dijo que, con humildad y apertura, este tipo de acercamiento es básico para crecer dentro de una nueva dinámica empresarial más afín al humanismo y los valores.

Explicó que en muchos casos los jóvenes son impetuosos y sienten que no necesitan de nadie para trascender, lo cierto es que “un buen consejo a tiempo no está de más para ser mejor”.

Por su parte, Ana Paulina advirtió que la era de los granitos de arena se terminó, hoy se requieren volquetes de actitud y voluntad para alcanzar las metas.

Explicó que la juventud de hoy tiene las ganas de hacer las cosas, las herramientas tecnológicas para triunfar, la visión de una empresa más afín a nuevos valores en materia de humanismo, derechos, medio ambiente, etc., pero no debe anteponerse en el camino del éxito el orgullo o la cerrazón y es necesario ser más empático e incluyente.

Agregaron que los tiempos de crisis son propicios para consolidar el sentido humano y social de la empresa para buscar soluciones y generar acciones de beneficio mutuo para empresarios, capital humano y comunidad. Las ideas de antaño de lo que era una empresa, poco a poco van cediendo ante la pujanza de una nueva forma de emprender y hacer negocios, anteponiendo el bienestar de colaboradores y comunidad como estrategia para el éxito.

Para mayores informes y registro contactar a través de la liga https://forms.gle/bCVhZiHq8mTRv8J76 o comunicarse al WhatsApp 9999491595. La cuota de cooperación es de $150 por persona y el cupo li-mitado.— Emanuel Rincón