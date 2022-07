Cecilia Patrón dice que prefiere ''chambear'' antes de hablar de sus aspiraciones políticas

Como el partido Morena no puede hablar del presente porque no les conviene, tanto sus dirigentes como sus autoridades prefieren y se la pasan hablando del pasado o del futuro, pero a la ciudadanía le importa más saber qué están haciendo hoy, en el presente por los ciudadanos, sería bueno que los diputados, alcaldes, presidente y senadores informen que están haciendo por ellos, expresó ayer Cecilia Patrón Laviada diputada federal.

Entrevistada en el marco de la puesta en marcha de las calesas eléctricas en esta ciudad, al preguntarle sobre sus aspiraciones políticas la legisladora federal panista respondió:

“(Estoy) Trabajando como siempre, de entrada chambeándole, desde luego que me gustaría participar en los procesos de 2024, y llegado el momento tendré que hacerlo, pero creo que hoy es muy pronto, ni siquiera he cumplido el año de haber sido reelecta y ya están hablando del futuro”.

“Prefiero ponerme en el presente, ponerme a chambear, a dar resultados y desde luego que me gustaría participar en 2024, llegado el momento se los haré saber a todos, creo que todos saben mi amor hacia este trabajo a la política, a lo que me dedico, es algo que nunca los he engañado o lo he escondido, ahí está siempre”.

La diputada consideró que se debe esperar los momentos “porque la gente también está cansada de que se hable de cosas no importantes, lo que quieren saber, lo que es importante para la gente son el empleo, medicinas, salud, es de lo que se tiene que hablar, pero sobre todo darles resultados”.

Morena, sin resultados: advierte

Cecilia Patrón añadió que la ciudadanía hoy quiere saber qué están haciendo sus gobernantes por darles resultados, y eso es de lo que menos hablan los morenistas y sus gobiernos en el presente.

Por otra parte, la diputada reiteró que han sido muy claros en que no permitirán reformas a la Constitución que sean regresivas, en este tema específicamente que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual ha permitido que las diversas fuerzas de este país hoy día puedan gobernar.

“Hay que decirlo fuerte y claro, este instituto fue el que permitió que el propio partido de Morena pueda llegar a gobernar, por eso me extraña ese ánimo de buscar destruir a ese instituto, que es totalmente autónomo, que hemos luchado durante muchos años, para que haya autonomía en ese instituto electoral”, declaró.

Igual recordó que en el pasado el órgano electoral dependía de la Secretaría de Gobernación y por lo mismo el gobierno podía incidir en las decisiones electorales.

“Hoy lo que queremos es la libertad para que los ciudadanos puedan elegir a quien les dé la gana, y hay que decirlo así, porque muchas veces la gente no acaba de entender el valor del INE, preguntan ‘¿a mí en que me sirve el INE?’, deben entender que esa institución es la que nos da la libertad de escoger a quien queremos que nos gobierne, permite elegir libremente a su autoridad”, dijo.