Renán Barrera rinde su primer informe de gobierno municipal 2021-2024

Con una amplia convocatoria de los sectores sociales de Mérida, la presencia del gobernador Mauricio Vila Dosal y la clase política diversa, el alcalde Renán Barrera Concha rindió hoy su primer informe de gobierno municipal 2021-2024 en el Centro Internacional de Congresos.

Mediante un vídeo y luego en un informe que leyó ante los integrantes del Cabildo, invitados, líderes empresariales, legisladores de los diferentes partidos, exalcaldes del PAN y el líder nacional de su partido Marko Cortés, el alcalde Barrera Concha destacó los avances y logros en seis ejes centrales para mantener los servicios públicos de calidad, atender a los ciudadanos en general, crear infraestructura social que pone a Mérida a un paso de lograr erradicar el rezago urbano de la ciudad.

El informe se basó en logros de Mérida próspera, sustentable, segura, participativa, desarrollo humano y seguridad pública y destacó el trabajo conjunto con el gobernador Vila Dosal a favor de Mérida con sus proyectos innovadores en beneficio de los ciudadanos sin distingo.

El alcalde fue interrumpido 12 ocasiones por los aplausos de los asistentes durante la lectura de su informe y al final recibió de pie el mayor de los aplausos.

Realizan protesta en informe de Renán Barrera

La asistencia restó importancia a la protesta que realizó Margarita Fernández Juárez, madre de un joven desaparecido asesorada por una abogada tabasqueña Dariana Quintal, que logró colarse al salón 6 del CIC, extendió una manta y pidió en voz alta atención a su caso. En un momento de la lectura del informe, Barrera Concha le ofreció una audiencia después de la sesión solemne de Cabildo, lo que levantó fuertes aplausos de la asistencia por este gesto humano, aunque el Ayuntamiento es ajeno a esta desaparición.

Mérida, se repone de los estragos de la pandemia

El alcalde destacó que la sociedad, los empresarios, los integrantes del Cabildo y los 240 consejos de participación ciudadana son el tejido social que permite tomar las mejores decisiones a favor de la capital yucateca.

Afirmó que Mérida ya recuperó la senda del progreso económico y ya está al final del túnel de los principales desafíos que dejó la pandemia y los fenómenos naturales.

El informe municipal fue una fiesta alegre que amenizó desde el inicio el trío Ensueño con canciones de la trova yucateca y un lugar idóneo que no causó afectaciones a la ciudadanía.

Acá una parte del discurso del alcalde Renán Barrera:

"Nuestro gobierno tiene principios y tiene ideales. Desde mi primera administración me guían los principios del Partido Acción Nacional que son, la eficiencia administrativa, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, el respeto a la dignidad de la persona, la subsidiariedad y apoyo hacia los que menos tienen, la responsabilidad ciudadana y la participación comunitaria. Agradezco hoy la presencia y acompañamiento de Marko Cortés, presidente nacional de mi partido.



Con esos principios trabajamos para todos. Las meridanas y meridanos merecen el mejor trato y el trato más justo independientemente de dónde vengan y por cuál partido voten. Mérida se hace fuerte cuando nos respetamos entre todos y juntos trabajamos y cuidamos el bien común.



En esta tarea, siempre he contado con el acompañamiento y apoyo irrestricto del Gobernador Constitucional de Yucatán.

Mauricio Vila no es solamente un gobernador que emana de los mismos principios que defiendo, sino un amigo con el que me unen ideales por los que luchamos desde muy jóvenes, y que hoy defendemos desde nuestras responsabilidades y trabajamos para seguir proyectándolos mañana. El futuro prometedor se basa en el presente bien cimentado que estamos construyendo con ahínco. Gracias, señor gobernador, por estar aquí.



Tanto usted, como un servidor, tenemos el mismo ideal. Hacer de Mérida y de Yucatán, sitios donde el bienestar sea de todas y todos; donde la convivencia y la cultura de la paz se vivan diariamente en los espacios públicos; donde la identidad que tenemos pueda extenderse a otros territorios, a otras entidades y regiones del país.



El estilo de vida meridano, yucateco es una obra colectiva. Toca a nosotros abonar el árbol, cuidar su crecimiento, velar porque siempre tenga agua y al final observar que por sus frutos se conoce al árbol y al hombre por sus acciones.



Estas acciones y no otros factores, son los que construyen las trayectorias sociales, ciudadanas y políticas. Los resultados deben hablar por uno y no uno hablar por lo que quiere hacer y no hace. La política no es esa tarea que inflama a los egos en competencia por niveles que no se merecen.



Mérida está de regreso. Viene más fuerte que nunca gracias a sus ciudadanos. Estamos volviendo a vivir y a recuperar tiempos perdidos. La pandemia no debe ser olvidada, sino debe ser recordada como un ejemplo de resiliencia, adaptación y aprendizaje. Ante los vientos huracanados, la flexibilidad de los tallos permite el vaivén y el acomodamiento. La dureza de los troncos se quiebra ante la furia de la naturaleza.



Mérida está de regreso. Viene más fuerte que nunca. Volvemos a la vida con madurez y mayor responsabilidad. Hoy sabemos que si vamos juntos nada nos puede vencer y si nos respetamos unos a otros, todos los triunfos son posibles.



Mérida, la de Yucatán, sigue adelante con la confianza de tener un destino esperanzador y una alianza ciudadana con sus gobiernos para hacerlo posible.



Gracias por lo que nos das, querida Mérida, tu historia nos da razones para seguir haciéndote grande; por permitirme servir como alcalde con esta confianza refrendada; por darme la oportunidad de realizarme profesionalmente que es la mayor satisfacción que me pudiste dar.



Gracias, Mérida, la de Yucatán, la muy noble y muy leal. Tenemos un futuro seguro si entre todos lo construimos. Más Mérida es hacerte más fuerte que nunca. Muchas gracias."

Vídeo del informe