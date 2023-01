Covid en Yucatán: Poco interés por aplicarse la vacuna Abdala en Mérida

A reserva de que la Secretaria de Salud de Yucatán ofrezca un balance de la primera semana de vacunación contra Covid-19 en 2023, que comenzó el 9 de enero pasado, hasta ahora se observa escasa afluencia a los módulos habilitados para aplicar la vacuna cubana Abdala en Mérida.

Abdala, fabricada en Cuba, es la única vacuna disponible hoy día para aplicar a población adulta por disposición del gobierno federal.

Comparado con las últimas etapas de vacunación del año pasado, cuando se aplicaron diversos refuerzos, a partir de que se comenzó a aplicar en Yucatán la china Sinovac empezó a disminuir la afluencia y ahora menos con la fabricada en Cuba.

Como he informado Diario de Yucatán, la FDA, la OMS y la Agencia Europea especializada en la materia no han aprobado el uso de Abdala, de hecho no está entre los biológicos autorizados para que extranjeros ingresen a Estados Unidos.

Escasa afluencia en Mérida a los módulos de vacunación

En un recorrido realizado hoy martes prácticamente no se observó movimiento en los módulos de Mérida, el aforo es a cuenta gotas y apenas se veía a unas cuantas personas.

En la unidad 59 del IMSS, ubicada en el Fraccionamiento Del Parque, a la par de vacunas Abdala se ofrecen dosis contra la influenza.

En Yucatán, el lunes 9 de enero comenzaron a operar en distintos municipios los módulos de vacunación anti Covid, pero solo con vacuna Abdala para adultos que empiezan o complementan su esquema y Pfizer Kid para población infantil de entre 5 y 11 años de edad.

¿Por qué solo aplican vacuna Abdala en Mérida y otros municipios?

La Secretaría de Salud de Yucatán confirmó en su momento que solo aplicarán la cubana, pues esa asignó el Gobierno Federal, responsable de la campaña nacional de vacunación, y se aplicará del 9 al 31 de enero de 2023.

En la capital yucateca, de 8 de la mañana a 6 de la tarde estuvieron operando los módulos en la Unidad de Medicina Familia 59 del IMSS; Unidad de Medicina Familiar del Issste, en Pedregales de Lindavista; Centro de Salud Urbano de Santa Rosa, y el Hospital Militar Regional (HMR).

La SSY afirma que la vacuna Abdala es segura y recuerda que las campañas de vacunación son una estrategia federal y se apegan a la normatividad vigente.

¿En qué municipios de Yucatán hay la vacuna contra Covid?

Las jornadas se llevarán al cabo de la siguiente forma, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde:

Progreso , la organización estará a cargo de la SSY.

, la organización estará a cargo de la SSY. Motul , se realizará en el IMSS.

, se realizará en el IMSS. Ticul y Tizimín , se vacunará en el Centro de Salud.

, se vacunará en el Centro de Salud. Tekax , en el Hospital General.

, en el Hospital General. Umán , se vacunará en el IMSS 46.

, se vacunará en el IMSS 46. Valladolid , en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología.

, en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología. Izamal , en el Hospital Rural.

, en el Hospital Rural. Acanceh, Oxkutzcab y Maxcanú, en el IMSS Bienestar.

¿Qué se necesita para vacunar a niños?

Para que niñas o niños reciban su vacuna, los padres o tutores deberán llevar su identificación oficial del INE y el acta de nacimiento o CURP de sus hijas o hijos.

También la impresión del documento de alta en la plataforma del gobierno federal, que puede descargarse en la página electrónica mivacuna.salud.gob.mx.

Para primera dosis de la vacuna contra Covid-19 en personas mayores de 18 años se pide que lleven su identificación oficial del INE.

