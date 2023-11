El Instituto Nacional Electoral extiende una invitación a la ciudadanía de Yucatán para verificar la vigencia de su credencial para votar, así como los datos correspondientes a su Distrito Federal y Distrito Local, de acuerdo con la ubicación de su domicilio, ya que hasta septiembre había 106,548 personas que necesitaban actualizarlos.

“El INE realizará una campaña a través de avisos domiciliarios en las secciones actualizadas por Reseccionamiento para informar a la ciudadanía que al corte del periodo de credencialización no haya actualizado su mica, a fin de darles a conocer la clave de la sección y la casilla a la que le corresponderá acudir a ejercer su derecho al voto”, dijo Eliézer Serrano Rodríguez, vocal del Registro Federal Electoral en Yucatán.

Además recordó que los datos de las secciones de los Distritos Federales y locales se actualizaron conforme a la nueva configuración de los seis polígonos distritales federales (en estas elecciones se aumentó una demarcación federal y seis locales) y los 21 locales, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a finales de 2022, por eso a muchos se les cambió a otras secciones y deben actualizar su credencial.

Dónde buscar

Pero explicó que esto se puede verificar con hacer una consulta en la página de internet ine.mx, se dirigen a la sección “Credencial para Votar”, y seleccionar la opción “Vigencia de tu credencial”.

También puedes acceder directamente al escribir en tu navegador preferido listanominal.ine.mx. Una vez en la página, con tu credencial para votar en mano, proporciona los datos solicitados para que el sistema te presente la información correspondiente.

El funcionario añadió que si la página indica que la credencial ya no está vigente o si se ha modificado la sección electoral por los trabajos de Reseccionamiento cartográfico se invita al elector a acudir lo antes posible al Módulo de Atención Ciudadana más cercano o al de su preferencia para tramitar una credencial actualizada.

Exhorto para verificar los datos de la mica de votar

Esta nueva credencial será válida para las elecciones que se llevarán al cabo el primer domingo de junio de 2024 y tendrá vigencia por los próximos 10 años.

“Es importante tener en cuenta que el padrón electoral se cerrará para tramitar inscripciones o actualizaciones el 22 de enero de 2024, según los plazos aprobados por el Consejo General del INE. Esto significa que sólo quedan 10 semanas para el vencimiento de ese plazo”, advirtió Eliézer Serrano Rodríguez, vocal del Registro Federal Electoral (RFE) en Yucatán.

Subrayó la relevancia de que la ciudadanía participe y consulte la situación de su registro en el padrón electoral, contribuyendo así de manera decisiva a la integración y actualización constante de un instrumento electoral auténtico y confiable.

En casos donde sea necesario tramitar una nueva credencial es imprescindible ir al módulo llevando tres documentos en original:

El acta de nacimiento, un comprobante de domicilio reciente y una identificación oficial con fotografía (credencial para votar actual, cartilla del servicio militar nacional, licencia de manejo, pasaporte, cédula profesional, documentos de escuelas públicas o privadas, credenciales del servicio público, credenciales de derechohabientes, etcétera).

Más de 100 mil personas aún no actualizan su credencial

Serrano Rodríguez informó que al corte del 30 de septiembre había en esa situación 106,548 registros de electores que no actualizaban su credencial, aún no tienen la cifra del cierre de octubre pasado, pero es importante precisar que quienes no actualicen su credencial con motivo del reseccionamiento de esas 16 secciones, pero no van a tener ningún problema y podrán votar el 2 de junio.

Los que sí tendrán problemas y no podrían votar, serán aquellos a los que este año en diciembre se les vence su credencial de elector y no acudan a actualizarla.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA