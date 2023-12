Los diputados locales Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN) y Alejandra Novelo Segura (Morena) y el presidente estatal del PRD, Luis Manzanero Villanueva, opinan sobre la postulación del gobernador Mauricio Vila Dosal como senador de la República en la elección del 2 de junio de 2024.

El Diario publicó hoy jueves que el gobernador Vila Dosal tiene asegurada una senaduría para 2024 por la vía plurinominal porque aparecerá en la lista del PAN como propietario y como suplente a dicho cargo legislativo.

Incluso, el presidente local del PAN, Asís Cano Cetina, destacó que esta doble nominación se aplica por primera vez en la historia de este partido y con ello el gobernador asegura su entrada al Senado de la República.

Al respecto, Manzanero Villanueva dice que cada partido político tiene sus mecanismos y sus formas de elegir y decidir quiénes son sus candidatos o candidatas, por tal motivo, el PAN tiene la libertad de poner a quien quiera y el PRD es respetuoso de las otras fuerzas políticas.

“Respetamos y entendemos que nominar a un gobernador en funciones como el candidato a una representación nacional, implicaría que tendría que hacer campaña a nivel nacional y la ley le permite ser candidato por esta vía”, señala.

“La ley electoral no le obliga a pedir licencia, por tanto, el gobernador Vila tiene que tomar decisión él y su partido si pide licencia o no a su cargo. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome cada partido siempre y cuando no violen las leyes electorales”.

El presidente del PRD en Yucatán recuerda que hace 6 años su partido postuló a Miguel Ángel Mancera al cargo de senador de la república en una decisión igualita a la del PAN: por la vía de la representación proporcional siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México.

“Son hechos que define cada partido y tenemos que respetar sus decisiones”, indica el líder perredista.

Un reconocimiento al liderazgo de Vila Dosal, opina

Por su parte, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, del PAN, confirma que el gobernador Vila Dosal está considerado entre los políticos que ocuparán un escaño en el Senado de la República en la próxima legislatura de esa cámara alta.

Considera que debe ser un gran honor para el gobernador porque es un reconocimiento a su trabajo, a su liderazgo y a la visión que tiene como mandatario.

“El liderazgo de Mauricio Vila está fuera de toda discusión, independientemente de que celebramos ese reconocimiento y que la directiva nacional del PAN ponga los ojos en él, nuestro gobernador es un líder que se consolida a nivel nacional”, destaca.

“Qué bueno que tenga continuidad su carrera política, qué bueno y celebro que hayan puesto el ojo en Yucatán, eso es maravilloso, y que bueno que tengamos un gobernador que en próximas fechas llevará a nivel nacional lo bueno que ha hecho en Yucatán a través del Senado”.

Recuerda que él tiene una amistad con el gobernador de hace 12 años cuando fueron compañeros diputados locales y a pesar de que están en dos poderes distintos han acuñado una gran amistad.

“Creo que la proyección del gobernador Vila Dosal inevitablemente, digo inevitablemente para quienes no quisieran, para nosotros creo que es un tema importante que va a tener proyección nacional.

“En el PAN hacen falta figuras jóvenes, figuras de liderazgo, figuras que proyecten una emoción política hacia el futuro, que nos motiven a seguir avanzando en el plano político y por supuesto el gobernador Vila es una figura imperdible para Acción Nacional”.

La diputada y coordinadora de Morena en el Congreso del Estado, Alejandra Novelo Segura, también coincide con el líder del PRD que los partidos políticos tienen derecho de nombrar a sus candidatos y todo ciudadano tiene derecho a participar en los procesos políticos electorales y contender por el cargo que le parezca o le designe su partido.

Para ella, lo importante es cumplir con los cargos que tienen actualmente y si el gobernador Vila Dosal no tiene impedimento puede participar porque eso sucede en todos los partidos.

¿Cumplió el gobernador?, se le pregunta.

“Hay que preguntarle a la gente. Como legisladora de un partido tengo un pensamiento, pero es la gente que debe de dar su opinión y va a evaluar el gobierno de Mauricio Vila en las urnas en junio de 2024”, responde.

También se le preguntó si es un premio del PAN para el gobernador.

“Es cuestión de su partido si le da el premio o no, depende de cada partido si decide dar esos cargos de elección popular a sus personajes”, consideró.

