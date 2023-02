Gobierno de México, señalado en pesca furtiva

Las solicitudes constantes de frenar la pesca furtiva en Yucatán son como “gritos de auxilio en el desierto”. Las autoridades encargadas de atender y resolver el problema son federales y no solo no hacen caso de estos constantes y añejos señalamientos, sino que prácticamente el sector está abandonado en la entidad por el gobierno federal, afirmaron ayer diputados locales del PAN.

“La queja es constante. Las cooperativas pesqueras se quejan porque hay veda, hay leyes, pero parece que no hay quien las haga cumplir. No las respetan y pareciera que ahora hasta empieza a ser algo normal el violar estas normas”, dijo por su parte Esteban Abraham Macari, también legislador local del PAN.

Rihani González vive en Progreso y ha convivido con el sector pesquero. Abraham Macari es presidente de la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso.

Ambos son diputados de distritos que abarcan la costa de la entidad.

Advirtieron que ya es un grave problema en Yucatán la pesca ilegal porque se trata de mafias.

También coincidieron en que el problema radica no solo en quienes cometen la pesca furtiva, sino sobre todo porque hay quienes compran las especies. Eso, dijeron, es lo que más alienta esta ilícita actividad en las costas yucatecas.

Pesca furtiva, denunciada pero ignorada en Yucatán

Abraham Macari comentó que los mismos pescadores locales se organizan y son los primeros en denunciarlo, y lamentablemente ante la escasa o nula respuestas de las autoridades federales a las que le corresponde atenderlos, eso los ha llevado en el pasado a ser quienes hagan hacer cumplir las vedas, aunque eso signifique hacerlo con violencia.

Como se recordará, se han dado casos de quema de embarcaciones y cosas más graves.

Recordó que la violación a las vedas inició hace muchos años. Primero con la pesca prohibida del pepino de mar, luego la langosta y ahora el pulpo y el mero.

Rihani González dijo que el sector pesquero en la entidad pareciera estar abandonado, incluso en los últimos días muchos pescadores se han visto en la necesidad de viajar hasta a Mazatlán para hacer sus trámites de licencias de pesca, permisos de las naves y otros que se exigen para tener todo en orden en la actividad aquí en Yucatán.

El legislador progreseño citó que afortunadamente todavía hay mero y pulpo en las costas. Empero, dijo que ya parece ser normal el no respetar las vedas y eso es grave.

Por cierto, y como si de esa manera confirmaran el abandono en el que el gobierno federal ha dejado al sector pesquero de Yucatán, señalaron que tanto autoridades locales como pescadores y empresarios han tratado de buscar al delegado o responsable de Conapesca o la dependencia responsable de este sector en el Estado y no tienen respuesta.

Abraham Macari recordó que en apoyo a las cooperativas de la costa oriente del Estado gestionó que se le dote de dos embarcaciones con motor fuera de borda, pero solo las pueden usar para rescatar o apoyar a sus compañeros y socios en el mar. No pueden salir a perseguir a los que se dedican a la pesca furtiva porque primero no tienen para el combustible y segundo, aunque lo consiguieran, les han dicho que eso no les corresponde y se pueden meter en problemas.

“Entendemos su molestia, a nosotros también nos enoja, pero lamentablemente muy poco o nada podemos hacer. Eso le corresponde al gobierno federal y nosotros somos estatal. Es un problema añejo, no es nuevo y no se le ve una pronta solución”, dijo.

Rihani González mencionó que quizás una de las soluciones a este problema sería trabajar fuerte en lo que es la conciencia social, generar esta formación en todos, desde los pescadores hasta los empresarios y con eso tratar de romper la cadena de corrupción que impera en estos días en el sector pesquero.