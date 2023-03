Reportan robo de automóvil con violencia en Mérida: Fiscalía investiga el caso

MÉRIDA.- La Fiscalía General del Estado investiga un robo con violencia ocurrido la noche del martes en la carretera federal Mérida-Progreso.

Este caso salió a la luz a través en la red social de Facebook, donde el usuario "Daniel Cervera" escribió que le habían robado su auto a las 9:30 de la noche a punta de pistola por tres sujetos.

"Me robaron mi coche hoy a las 9:30 pm por 3 sujetos a punta de pist0la Esto sucedió en la entrada a Komchén (cerca del fracc. Las Américas) Si alguien lo llega a ver o tiene alguna información que me pueda dar para localizarlo estaré infinitamente agradecido No deseo que le pase esto a nadie" (SIC), escribió el usuario.

La Fiscalía General del Estado informó que una persona acudió a presentar una denuncia por estos hechos, por lo que ya está en investigación e integración.

Las autoridades ya estarían en busca de quienes cometieron violento asalto, para lo cual se están apoyando las indagatorias con las cámaras de videovigilancia instaladas en carretera.