Yucatecos quedan fuera de contienda por el INE

Ningún yucateco pasó a la final del proceso para seleccionar a los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El viernes 10 pasado, los yucatecos que seguían en la lucha por las consejerías nacionales del INE eran María de Lourdes Rosas Moya, ex presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac); la consejera María del Mar Trejo Pérez; Hidalgo Victoria Maldonado, ex secretario ejecutivo del Iepac y José Pablo Abreu Sacramento.

Sin embargo, en la selección de quienes integraran las cuatro quintetas, aprobadas el pasado viernes, no hay nadie de Yucatán.

Los 20 finalistas son: Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Lulisca Zircey Bautista Arreola, Arturo Castillo Loza, Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlet Espino, Diego Forcada Gallardo, Armando Hernández Cruz, Jéssica Jazibe Hernández García, Luis Alberto Hernández Morales, Míriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Rita Bell López Vences, Víctor Humberto Mejía Naranjo, Jorge Montaño Ventura, César Ernesto Ramos Vega, Netzaí Sandoval Ballesteros, Guadalupe Taddei Zavala, Bernardo Valle Monroy y Luigi Villegas Alarcón.

María Esther Azuela Gómez, integrante del Comité Técnico de Evaluación, consideró que al menos seis de los seleccionados no cumplen con los perfiles que se exigen, y por eso presentó un voto particular en contra, como consta en el acuerdo emitido la noche del viernes.

María Esther Azuela indicó que una de las personas que no cumple con los principales requisitos es Bertha Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“De acuerdo con fuentes de derecho, llegué a la conclusión de que ciertos perfiles integrados en la lista publicada en el acuerdo del comité del cual formo parte, no son idóneos, en razón de que sus perfiles, no obstante de que algunas cuentan con elementos técnicos, no cumplen con los estándares de autonomía e independencia que requiere el cargo de consejera o consejero del INE de nuestro país”, aseguró.