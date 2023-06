Retienen a trabajadores de la CFE en Pacabtún, Mérida, pero ''escapan''

Este jueves durante varios minutos un grupo de vecinos del fraccionamiento Pacabtún, de Mérida, retuvieron a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obligarlos a realizar trabajos que eviten fallas en la energía eléctrica en esa zona.

Arturo Mena, vecino de la zona, dijo que las fallas de la energía eléctrica en el fraccionamiento son muy frecuentes, "no hay semana en que no se queden sin luz".

Afirmó que han reportado varias veces que hay postes, cables y un transformador en malas condiciones, pero la paraestatal no atiende sus peticiones.

Acusan a trabajadores de la CFE de pedir dinero para hacer reparaciones

Ayer miércoles, como al mediodía, de nueva cuenta la zona se quedó sin energía eléctrica, de modo que los vecinos comenzaron a reportarlo a la CFE.

“En la madrugada, como a las 3, vino una camioneta con rótulos de la CFE, se bajaron los trabajadores, vieron que había una cuchilla caída y me dijeron que sí lo podían reparar pero necesitaban $1,500, como no se los di se fueron”, señaló Arturo Mena, pero por la falta de luz no vio el número del vehículo.

Al mediodía de hoy jueves una camioneta de la CFE llegó al mismo lugar, la calle 55 entre 44 y 46 del fraccionamiento, pero ahora los vecinos no permitieron que los trabajadores se retiraran y rodearon el vehículo.

“No se van a ir hasta que nos arreglen esto, ya basta de tantas fallas”, advirtió la señora Rosa Romero y la secundó Olga Fuentes.

Vecinos de Pacabtún retuvieron a trabajadores de la CFE

Perjuicios por fallas de la luz en Pacabtún

Por su parte, el maestro Cristian José Pereira Joil, director de la escuela vespertina “Séptimio Pérez Palacios”, indicó que esta semana se tuvieron que suspender las clases en dos ocasiones por falta de energía eléctrica, ya que los baños tienen agua gracias a una bomba, de modo que al faltar la energía se quedan sin agua.

“Es más por higiene, pero se ven afectados más de 600 alumnos, 450 del turno de la mañana y 160 del turno de la tarde”, explicó.

Otro de los afectados, Gaspar Vargues, comentó que su hijo tiene una tienda con carnes frías y otros productos que necesitan refrigeración, los cuales se echaron a perder.

“Son más de 15 mil pesos en producto ¿Quién le va a devolver eso? Nadie”, lamentó.

"Escapan" los trabajadores de la CFE

Sin embargo, los trabajadores de la CFE despistaron a los vecinos, les indicaron que necesitaban moverse a otro transformador para poder hacer las reparaciones y se fueron del lugar sin restablecer el servicio.

Ante esa situación, los vecinos se organizaron para recolectar firmas y advirtieron que acudieran a la CFE en la colonia Nachi Cocom para exigir un buen servicio, pero antes decidieron bloquear la calle 55 con 46 en espera de que la empresa responda a sus peticiones.