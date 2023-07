El alcalde Renán Barrera habla de las precampañas; rechaza la ''simulación''

Hay que dejar en claro que no se puede simular estar en un proceso distinto a una precampaña cuando los tiempos electorales no lo marcan, afirmó ayer el alcalde Renán Barrera Concha en torno al ambiente de precampañas disfrazadas que se vive hoy en el país.

Renán Barrera, en varios eventos en Progreso

En opinión del alcalde, ya está iniciando el proceso electoral federal y han visto cómo cada uno de los partidos ha decidido o ya tiene alguna estrategia de promoción de su propio proceso. Le parece que hay que esperar el desarrollo de esa iniciativa.

También hay que verificar las partes donde ven que ha tenido alguna dificultad, pero nada que la tecnología no pueda resolver respecto al registro.

En improvisada conferencia de prensa que ofreció en el Centro Cultural Olimpo luego de la presentación de la Primera Guía Alimenticia de Mérida, de lo que informamos en nota aparte, el alcalde se refirió a los actos de precampaña disfrazados y las acciones de ciudadanos de Misión Rescate México.

Como informamos, anteayer esa agrupación clausuró simbólicamente bardas y anuncios de publicidad política.

En primera instancia, Barrera Concha dijo que le da gusto ver que hay una contienda que pareciera ser cada vez más competitiva y eso ayuda, pues cuando hay competitividad hay oferta y cuando hay oferta hay mayor participación ciudadana.

En rechazo a la simulación de precampañas

Pero consideró necesario dejar en claro que no se puede simular este tipo de precampañas, especialmente aquellos que tienen una responsabilidad gubernamental y manejan recursos públicos, como él en la alcaldía.

“Eso es lo que hay que cuidar mucho, no perder esa línea muy delgada entre nuestra actividad actual y nuestra aspiración política, que es legítima y válida, pero llegarán los tiempos para formalizarla”.

Luego añadió que han visto en el plano nacional ya el inicio de una serie de perfiles que buscan posicionarse y cree que hay que ser muy claros en ese sentido.

“No podemos estar buscando ambas cosas a la vez, aquellos que deseen tener o buscar una candidatura llegado el proceso electoral deberán pedir su licencia o renuncia para no desviar la energía y fuerza que debe dirigirse desde las diferentes secretarías o integrantes de gabinetes, y alcaldes”.

En su caso, afirmó que pediría licencia si, ya iniciado el proceso electoral, las reglas así lo establecen.

Sobre la iniciativa de los ciudadanos que salieron a “clausurar propaganda política”, Barrera Concha dijo que le parece válida, “(esa propaganda) está generando una discordia e inequidad para todos aquellos que quieran participar en el proceso, debería regularse y emitirse un criterio en ese sentido”.

Descara encuentro con Raúl Paz

Por otra parte, descartó que tuviese contacto alguno con el ex panista o senador Raúl Paz, “no tengo conocimiento de que me hubiese buscado, al menos no he sido notificado de eso y de serlo también lo comentaría, pero no hemos tenido hasta este momento una visita del ex panista o senador”.

En cuanto a los señalamientos de que estuviese usando recursos del municipios para su propaganda política, como dijo en algunos medios el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, el alcalde lo negó.

“Para nada, estamos haciendo las actividades que hacemos y que nuestra obligación constitucional como presidente municipal de Mérida nos permite hacer, no estamos promocionando farmacias o medicinas ni está mi foto en algún espectacular, por eso habría que ver en qué consiste el tipo de acusaciones, lo que sí es muy divertido son los memes que están haciendo, me encantan”, declaró.