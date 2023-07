Santiago Creel desde Mérida: "Hay terrorismo y el narco domina regiones''

El diputado federal Santiago Creel Miranda es enfático: “Si lo vemos de manera fría, México vive una guerra de guerrillas con el narcotráfico, el crimen organizado”.

La situación, considera, es tan grave que el narcotráfico utiliza armas de guerra y tiene bajo su control varias regiones del país, donde asume funciones del Estado, como el cobro de impuestos y de derechos.

Durante la amplia entrevista que concedió a este periódico —ayer publicamos la primera parte— en su visita del fin de semana a Yucatán, el exsecretario de Gobernación reitera que aspira a ser coordinador del Frente Amplio por México a fin de encabezar los esfuerzos para sacar al país de la emergencia en que se halla.

¿Qué hará Santiago Creel si gana?

Cuando le preguntamos qué ruta seguirá si no resulta favorecido en ese proceso, el presidente de la Cámara de Diputados subraya:

“Yo ya tomé una decisión, y esa decisión es defender a mi patria, a mi tierra, a mi país... Defender la democracia, defender el legado de mi generación. Mi decisión es estar en el frente de batalla y sacar a Morena y lo que representan ese gobierno y ese partido para que nunca más vuelvan a destruir al país. Esa es mi decisión.

“Si voy a estar como general de división dirigiendo los ejércitos eso depende de la gente libre que vaya a votar en las primarias y también de la encuesta que se vaya a realizar”.

¿Apoyaría a Xóchitl Gálvez?, le preguntamos.

“Apoyaría yo a quien la gente decida, y en mi capacidad de estar al frente de batalla como general de división o como soldado raso. Ésta es mi vida. Han sido mis aportaciones políticas lo que está en juego, lo que le ha dado viabilidad democrática al país. No voy a permitir que eso se destruya”, contestó.

Actos de terrorismo en México

En cuanto a la política de seguridad, reitera que es una estrategia criminal, fallida, y se ha dado pie a una guerra de guerrillas con el crimen organizado.

“Y es una guerrilla donde se manifiestan actos de terrorismo, aunque el presidente López Obrador no los vea y quiera ver otros datos”, enfatiza. “Simplemente que observe lo que pasó en Tlajomulco, en Jalisco. Eso que hicieron con las minas y las bombas es un acto de terrorismo, muy similar a lo que sucedía con el ETA en España, en el lugar menos esperado”.

“Que vean si no es terrorismo tirar un helicóptero en vuelo, con un Barret calibre 50... Son armas de guerra las que tiene el narcotráfico”.

El legislador añade que el narcotráfico tiene enclaves bien definidos, no solamente de dominación territorial sino de dominación de mercados.

“Si tú abres una tienda en Tierra Caliente tienes que comprarle la cerveza al crimen organizado al precio que te la quiere vender, y varios de los productos”, señala. “¡Ah, pero sí eres un productor del campo y siembras aguacates, guayabas o limones, tienes que pagar un derecho de piso!

“Lo que sucede es que el Estado mexicano se ha retirado de sus territorios y quien tiene el control y el poder es el crimen organizado, que además actúa en funciones del Estado: cobra impuestos, cobra derechos, y ese dinero es para la tesorería del crimen organizado, para la compra de armamento. Y esto se expande en todo el país”.

Creel Miranda indica que él tiene amplia experiencia en el tema de seguridad, forjada a partir de que fue responsable de la seguridad interna del país como secretario de Gobernación, y conserva relaciones internacionales que pueden ayudarle en esa materia. Por eso quiere ser coordinador del Frente Amplio por México.

Situación de urgencia

“Quiero aportar mi experiencia, aportar mis conocimientos, aportar mis relaciones con los países amigos”, agrega. “Fui encargado de la seguridad nacional a través del Cisen y los centros de inteligencia del país, conozco a mis contrapartes estadounidense, canadienses, británicas, españolas, francesas, colombianas y argentinas, y en ese momento también guatemaltecas”.

“Muchos de estos países tienen servicios de carrera, no cambian. Tengo todavía la fortuna de contar con la confianza de mucha de esa gente porque me conoce como persona seria. Y esto no es un juego: el país está en una situación de urgencia, de emergencia nacional.

“Aquí no se viene a improvisar, aquí no caben las ocurrencias, aquí no cabe simplemente el que alguien pueda avanzar electoralmente pero sin saber, y luego gobernar una coalición”.

Trayectoria de Santiago Creel

A continuación detalla aspectos de su trayectoria:

—Me ha tocado construir coaliciones desde 1995 en el Seminario del Castillo de Chapultepec, para crear el IFE. Anteriormente lo hice en el Grupo San Ángel, en el año 93-94.

—En 1997 fue la primera coalición electoral entre el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, cuando la oposición por primera vez controla la Cámara de Diputados. Porfirio Muñoz Ledo fue presidente de esa mesa directiva, y el primer vicepresidente fue su servidor.

—Eso se pudo hacer mediante los pactos de Esopo, y fueron de Esopo porque fueron hechos en mi casa.

—Tiempo después participé en la creación de la gran coalición ciudadana Amigos de Fox, y la coalición con el (Partido) Verde. Me tocó hacer parte de ese armado.

—Durante la época de Fox, igualmente participé en la creación del Instituto de Transparencia con el Grupo Oaxaca, que fue una serie de organizaciones ciudadanas que se congregaron para exigir al gobierno que se abriera a la transparencia, el acceso a la información gubernamental.

—Fui partícipe de eso y de 20 ó 30 instituciones más, pasando por la reforma de los derechos humanos o el Tratado con la Unión Europea, o con Asia Pacífico. Cuento con esa experiencia que quiero poner al servicio de México hoy que está en una situación de emergencia.

—Otros políticos pueden presumir haber hecho un distribuidor, una carretera, un hospital. Yo no puedo presumir ni un metro de pavimento. ¡Ah, pero lo que sí puedo son las instituciones modernas y democráticas del país que este personaje que se llama López Obrador quiere destruir! No estoy dispuesto a permitir que eso suceda.

—A lo que sí estoy dispuesto es a dar mi vida si es necesario para que ese legado de democracia perviva en el país. ¿Para quién? Para mis hijos, para mis nietos y para las familias de todas y todos los mexicanos. Por eso estoy en Yucatán, por eso le vengo a informar a mi partido mis intenciones y por qué quiero coordinar el Frente Amplio por México.

Desilusión y abstención

Sobre los retos que se plantean en la elección de 2024, afirma que uno de los más grandes es agrupar en torno al Frente Amplio por México al mayor número posible de personas libres.

“Y el mayor reto dentro de este agrupamiento son quienes generalmente, con cierta indolencia, no salen a votar”, recalca.

“Tenemos que hablarles a los abstencionistas y hacerles ver esta emergencia y urgencia nacional que vie el país. Lo segundo: hay muchos electores que votaron por López Obrador y hoy están en una situación de frustración por el engaño, por el enojo, totalmente decepcionados. Hay que agrupar toda esa desilusión que produjo López Obrador en sus antiguos votantes para que se sumen a las filas del Frente y también a aquellos que nunca o rara vez se involucran en la política ejerciendo su derecho ciudadano”.

Elecciones 2024. Opinión de Santiago Creel

A continuación indica:

—Sabemos que vamos a jugar en una cancha dispareja. Por más que denunciemos ante el Tribunal (Electoral) o el INE, la cancha estará dispareja con chipotes y hoyos y probablemente hasta nos muevan la portería.

—Por eso necesitamos tener este frente cada vez más amplio y más poderoso.

—Si en el año 2021 obtuvimos 23 millones de votos de toda la oposición, contra 21 millones de la coalición oficial, el gran reto es agrupar a toda la oposición, a los abstencionistas, a los arrepentidos del voto para López Obrador, y con eso, independientemente de que la cancha esté dispareja y nos quieran mover la portería, tenemos posibilidades reales de triunfo.

—Yo estoy seguro de poder hacer esa tarea y arribar a Palacio Nacional junto con todas y todos los mexicanos libres, demócratas de buena fe, cambiando el rumbo con una autocrítica porque nuestros gobiernos no dieron lo que tenían que dar y fueron parte de la causa que provocó que López Obrador fuera presidente de México.

—Tenemos no solamente que reconstruir al país. Tenemos que innovar, mejorar, romper las viejas estructuras que se generaron con el viejo sistema —que parte de ellas fueron practicadas por el PAN, mi partido—, romperlas y hacer auténticamente un México distinto y de oportunidades.

—Y quiero yo hacer esa tarea, como parte de la culminación de mi carrera política en la vida pública del país.

Yucatán y lo que viene

Santiago Creel abordó temas de Yucatán, a los que nos referiremos en próxima edición.— ÁNGEL NOH ESTRADA