''Estoy contento y agradecido'': Renán Barrera Concha habla de su encomienda

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, continuará al frente del gobierno municipal hasta fines de diciembre o principios de enero de 2024 porque su nueva tarea como responsable del equipo Yucatán es un trabajo político partidista al interior del PAN.

Después que el Comité Ejecutivo Nacional panista informó la noche del martes que las encuestas favorecieron a Barrera Concha como el aspirante a la candidatura a la gubernatura con mayor aprobación ciudadana, la directiva lo nombró como el responsable del equipo Yucatán 2024, que es el equivalente a ser el virtual candidato de este partido al gobierno de Yucatán.

—El PAN dice que no es precandidatura ni candidatura este sondeo, ¿habrá otro proceso interno para seleccionar al candidato? — preguntó el reportero.

—Sí, se tienen que formalizar las candidaturas, para eso hay un proceso de precampaña y de campaña. La precampaña es donde el partido inscribirá el método para la selección de los candidatos. En el caso de la gubernatura, tiene que someter a la Comisión Permanente el nombre de la persona que pudiera ser el precandidato —explicó el primer edil.

—Si llegara a darse una precampaña, lo tendrá que definir en su momento el partido, esa es parte de la tarea que deberá determinar el PAN estatal —añadió.— Hoy lo que tenemos es una responsabilidad de partido con miras a la formalización en su momento de las precampañas y de las campañas, que deben de ser en marzo del próximo año. Sí, se tiene que hacer un proceso legal para formalizarlo en los tiempos que marca la ley.

—¿El acuerdo de la mesa política es que le inscribirían y no habría una contienda interna? —se le cuestionó.

—Lo que se está buscando es que haya un proceso de unidad donde no se dé un proceso de competencia interna que genere fricciones, sino que vayamos todos encaminándonos a las posiciones políticas y en su momento, cuando el partido inscriba los métodos de selección de candidatos, los aspirantes deberán formalizar y participar en el proceso que será en una etapa siguiente —aseveró.

—¿Cree que se mantenga hasta el día de la elección esta aparente unidad y conformidad después de los resultados del sondeo?

—Yo creo que sí —dijo Barrera Concha—. Todos sabíamos muy bien las reglas. Fue un proceso muy transparente y claro, con reglas donde todos decidimos participar bajo ellas y lo más importante es que siempre se habló de la importancia de poder generar este ambiente de cohesión, de armonía y de unidad. Con respecto a lo que vaya a suceder más adelante, hay que reconocer que al menos lo manifestado por todos en las reuniones previas y en la reunión del martes, cuando se dieron a conocer los resultados, es que hay un deseo de éxito de todos en el proceso electoral que llevará el PAN en 2024.

—Todos estamos dispuestos a trabajar para que este éxito se pueda dar. La presencia del gobernador Mauricio Vila en la mesa política fue fundamental para generar este ambiente de armonía y de garantías para que todos aquellos que quieren participar se sumen y que podamos seguir teniendo la mejor versión de Yucatán —indicó.

—¿Se fortalece el partido y la simpatía ciudadana hacia el PAN con este proceso interno?

—Yo creo que sí, al final de cuentas lo que la ciudadanía está esperando son los resultados, con procesos donde se privilegia el diálogo, el respeto, se valora la trayectoria, la experiencia, las carreras políticas y las aportaciones que cada uno ha hecho en los diferentes cargos —señaló.

—Todo esto ayuda a ir perfilando las posiciones que eventualmente se van a competir en el proceso de 2024 y favorece un ambiente interno del PAN. No genera división ni heridas. Genera acuerdos, cohesión, sobre todo fortalece a una institución que va a enfrentar un proceso electoral duro, que difícilmente podría hacerlo si hubiese división y que pudiera afectar la unidad del partido. Este proceso interno vino a fortalecer al PAN y la participación de todos será fundamental para que obtengamos buenos resultados.

Barrera Concha dijo que el resultado de la encuesta del fin de semana que realizó el CEN del PAN para determinar al aspirante a la gubernatura que tiene la mayor aceptación ciudadana era algo esperado para él porque así lo marcaban las encuestas de los medios de comunicación nacionales y locales, de las casas encuestadoras y las que él realizó.

Admitió que está muy contento con el resultado de la encuesta, que fue de mayor amplitud porque finalmente encuestaron a 1,500 personas en lugar de los 1,200 programadas inicialmente.

Afirmó que con este cargo partidista asume una gran responsabilidad porque le tocará construir con mucha humildad y generosidad un equipo que sea incluyente para todos los grupos y que permita hacer sentir bien a los liderazgos.

—Estoy contento y agradecido. Me han tocado momentos difíciles dentro del PAN en los 24 años de estar participando en política; he tenido buenas y malas, pero siempre he estado fiel y leal a la institución y dispuesto a aportar mi capacidad y talento para que tengamos una mejor ciudad y un mejor estado —subrayó.

—Es un gran reto este trabajo que me encomendó el PAN. Siempre en el partido hemos dispuesto primero que nada el interés colectivo por encima del interés personal.

—Para este trabajo del equipo Yucatán 2024 vamos a instalar mesas políticas, vamos a dialogar con los interesados a algún cargo de elección popular. Yo invitaría a todos aquellos que quieren participar que siempre pongamos a Yucatán y los municipios por encima de una legítima aspiración personal, que es válida, pero se tienen que generar condiciones para que los equipos se sientan incluidos y las visiones distintas formen parte de un proyecto que nos permita tener un estado cada vez mejor, que podamos mantener esos estándares positivos en materia de seguridad, economía y combate a la pobreza. Para eso se necesita mucha generosidad y altura de miras —indicó.

—Por ello haría un llamado a todos los simpatizantes para que veamos, por encima de nuestro futuro personal, el futuro de un estado que nos requiere a todos.

El alcalde meridano relató sin entrar en detalles la reunión de la mesa política Yucatán 2024 en las oficinas centrales del PAN. Los aspirantes, él, Liborio Vidal Aguilar, Rommel Pacheco Marrufo y Julián Zacarías Curi se presentaron a las 7 de la noche. En la reunión estuvieron el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada; el gobernador Vila Dosal; el presidente del PAN en Yucatán, Asís Cano Cetina; y el comisionado nacional de procesos electorales, José Luis Ovando.

Dialogaron y presentaron las mediciones y varias entrevistas y se acordó que por respeto a cada uno de los aspirantes no se darían a conocer públicamente los porcentajes que tuvieron en la encuesta de preferencias electorales.

Con base a esos resultados se designó a cada aspirante una tarea partidista, como ya informó el Diario.— Joaquín Chan Caamal

—¿En qué consiste tu responsabilidad como líder del equipo Yucatán 2024? —se le preguntó.

—Lo primero es que el partido tiene desde ahorita reuniones con los comités municipales de los 106 municipios. La asignación de la tarea que me encomendó el PAN es ordenar y armonizar todos estos procesos donde se tendrán que instalar mesas políticas, tendremos reuniones y diálogo con diferentes aspirantes, hombres y mujeres, para los más de 180 cargos que estarán en juego en el próximo proceso electoral —explicó.

—Es la conformación de las candidaturas a las diputaciones federales y locales, la conformación de las planillas municipales, de los equipos que elaborarán la plataforma electoral que en su momento, cuando lo marque la ley, se registrará ante el instituto electoral. Es un trabajo muy grande y amplio, pero esto nos ayuda a empezar a perfilar todas estas tareas que son complejas y amplias junto con el equipo que hemos formado con los otros participantes, como Liborio, Rommel, Julián, Cecilia y Asís.

—¿Vas a pedir licencia o vas a continuar como alcalde?

—Voy a seguir al frente del gobierno municipal porque lo que haré es un trabajo de partido, de alguna manera es un trabajo interior del partido. Desde luego mi responsabilidad principal es seguir siendo alcalde de la ciudad, cuando lleguen los tiempos y la autoridad electoral determine las condiciones, el calendario, los requisitos y los lineamientos voy a tomar esa decisión —señaló.

—Estoy calculando que esto será a finales de diciembre de este año o principios de enero del próximo, pero tenemos que esperar que la autoridad electoral determine cuándo tendrían que solicitar licencia todos aquellos que participen en la selección de pre candidatos y candidatos.

El alcalde Barrera Concha permaneció en Ciudad de México ayer y concedió varias entrevistas a los medios de comunicación, entre ellos al Diario.

Apenas regrese a Mérida empezará a organizar reuniones, probablemente este viernes, con algunas personas que serán claves para el trabajo que le encomendaron. Trabajará muy de cerca con el presidente del comité estatal del PAN, Asís Cano Cetina, y su equipo porque junto con él y los diferentes liderazgos realizarán esta importante tarea previo al inicio de las precampañas y campañas.