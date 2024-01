MÉRIDA.- El pasado 16 de diciembre de 2023 Yanet se despidió de su pequeña hija y la dejó al cuidado de su abuelo materno para salir a trabajar, sin imaginar que ese sería el último día que la vería en persona, pues su expareja aprovecharía la ocasión para llevársela.

La madre teme la vida de su hija, ya que su padre no la cuida adecuadamente, pero pese a las denuncias interpuestas y a sus manifestaciones pacíficas, Yanet sigue sin poder reencontrarse con su hija Sofía, de 3 años de edad, quien aún tomaba leche materna.

En entrevista con Diario de Yucatán, Yanet López recordó que en su matrimonio sufría violencia verbal y emocional, él controlaba sus salidas, ropa, amistades… Además Jorge C., su aún esposo, la sometía constantemente. La pequeña sufría también los desprecios de su padre.

Yanet se dedicaba al cuidado de su hogar y su hija, pero para poder salir esa relación comenzó a trabajar hasta lograr tener algo de dinero para separarse. Sin embargo, él no tomó a bien la decisión y sus escenas violentas aumentaron. Incluso la amenazó de muerte.

Sustraen a menor en Mérida

A finales de 2023, ya separados, Yanet le pidió a su padre que cuidara de Sofía mientras ella salía a trabajar. Jorge aprovechó esa situación para entrar con violencia al domicilio, ubicado en Los Héroes, se llevó a la menor y le llamó a Yanet para informarle que no volvería a verla.

“Me llama y me dice ”ya no vas a tu hija, si yo quiero me la puedo llevar a Guadalajara (de donde es originario) y no la vuelves a ver‘”.

De inmediato la madre acudió al domicilio de su suegra, ubicado en la colonia Polígono Itzimná, para recuperar a la menor, pero no se lo permitieron, él la agredió. Al principio fue al lugar un par de veces y pudo escuchar a la niña llorar y gritar que quiere ir con ella; sin embargo, los familiares del hombre llamaron a la policía y la acusaron de hacer disturbios. Los oficiales le dijeron que podían detenerla, por lo cuál no volvió al lugar.

Denuncia la sustracción de la niña

Yanet acudió a la Unidad de Investigación Especializada en delitos cometidos en contra de niños y adolescentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como en el Centro De Justicia Para Las Mujeres para denunciar la sustracción de la niña.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad le ha dado respuestas positivas. Ella afirma que antes de terminar el año pudo ver a su hija por videollamada y fotografías, pero se percató que había perdido mucho peso, por lo que también teme por la vida de su hija.

“Hemos buscado que se tomen las medidas de urgencia. Las autoridades pueden emitir un poder para que entren a buscar a la niña y me la entreguen, por el peligro inminente en el que está” la niña”, afirma.

Pese a las pruebas presentadas por la madre de familia, los jueces del Juzgado Sexto de Distrito le han otorgado a él amparos para que no se le hagan estudios a la menor.

Yanet informó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY) pidió que se le hicieran estudios a la niña, pero el padre nuevamente se amparó y el caso no avanzó.

“No me puede dar a mi hija muerta”

“No sabemos ni siquiera si está viva o no, ya no la he visto ni por foto desde hace más de 15 días. Las autoridades solamente me dicen ‘es un proceso, tiene que tener paciencia’, pero pues ¿si en el proceso le pasa algo? no me pueden entregar a mi hija muerta y ¿quién de ellos me la va a resucitar? “nadie de ellos'”.

Yanet hace un llamado a las autoridades de Yucatán para poder recuperar con bien a su pequeña hija. “Les pido que se informen más sobre la Violencia Vicaria para que sepan pues que se tienen que tomar medidas rápidas porque una vida de una menor está corriendo peligro”.

Este miércoles Yanet volverá a manifestarse, ahora a las puertas de los Juzgado de lo Familiar con la esperanza que alguien la escuche y la ayude a recuperar a su pequeña hija.

El caso de Yanet se suma a una triste lista de víctimas de violencia vicaria en Yucatán, delito que se paga hasta con 10 años de cárcel.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo final hacer daño a la mujer a través de la violencia extrema contra sus seres queridos, en la mayoría de casos llegando al asesinato de sus hijos.

Se llama violencia vicaria porque sustituye, en este caso, a la mujer por sus hijos para destruir la vida de la madre y causarle un dolor incurable, que en algunos casos ha llegado hasta el suicidio de esta.

Las personas que están dentro de esta situación de violencia pueden sufrir estrés, ansiedad, estrés postraumático, entre otro tipo de problemas psicológicos. Esto sin contar los daños físicos de los hijos que pueden ser víctimas de la violencia vicaria.

Lee: Violencia vicaria ya es delito en Yucatán, estas son las sanciones a infractores