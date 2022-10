MEXICALI.— Una alumna del Colegio de Bachilleres (Cobach) de Mexicali, Baja California, fue descubierta vendiendo “roles mágicos” a los cuales a demás de canela les agregaba marihuana. La estudiante fue detenida por elementos de la Policía Municipal tras la denuncia de los directivos del plantel.

Detienen a alumna que vendía roles de canela con marihuana

La estudiante fue detenida cuando estaba vendiendo los roles de canela que contenían marihuana. Algunos alumnos del Cobach de Mexicali la reportaron con sus profesores y éstos procedieron a dar aviso a las autoridades.

"Gracias a la denuncia anónima, las autoridades escolares dieron aviso a la Policía y fue así como detuvieron a la jovencita cuando intentaba vender sus panes preparados", se detalló en un informe.

Medios locales indicaron que al momento de detener a la menor de edad, ésta tenía 14 panes que lucían apetitosos, por lo que debido a esto no había sospecha de que fueran elaborados con dicha droga.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que agentes de la Policía Municipal de Mexicali, mediante un comunicado señaló que atendieron un reporte de emergencias en el que el personal docente solicitó apoyo de policías municipales ya que una adolescente de 17 años de edad, aparentemente llevaba al plantel escolar unos alimentos que contenían dosis de marihuana.

De manera anónima se reportó que una estudiante vendía pan elaborado a base de marihuana, por lo que rápidamente el personal docente solicitó el apoyo al 911; y tras el arribo de la unidad policial, se implementó el protocolo de actuación necesario ante estas circunstancias.

Derivado de la intervención, localizaron que la joven tenía en su poder 14 panes elaborados con la droga conocida como mariguana, motivo por el cual, la Policía Municipal procedió a realizar el traslado de la estudiante a la comandancia, donde recibirá las primeras atenciones por la Unidad de Atención a Personas en Estado de Vulnerabilidad (UNAPEV); garantizando que a través de expertos en materia de psicología se le brinde el acompañamiento junto a padres de familia.

Cabe destacar que el pasado 10 de marzo la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Con esta legislación se planteaba en qué medida se permite consumir, comercializar y cultivar marihuana con fines recreativos en México.

Los mayores de 18 años pueden hacer uso del cannabis, siempre y cuando se realice dentro de su casa con fines personales y no se consuma frente a un menor de edad. Esto también implica que no se permita el espacios públicos con personas mayores de edad que no han dado su consentimiento al respecto.