Hackeo a Sedena: AMLO descarta investigación y sanción

MITLA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó investigación y sanción por el hackeo a la Sedena, que reveló polémicos asuntos de su administración.

Luego de la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Mitla, Oaxaca, AMLO dijo que no habrá investigación tras el hackeo a cargo del grupo de hackers conocido como "Guacamaya".

¿Habrá investigación por el hackeo a Sedena?

Presidente, ¿habrá investigación y sanción por el hackeo?, preguntó un reportero.

"No", respondió López Obrador.

Te puede interesar: Padecimientos de AMLO: Critican que no reveló problemas de salud en su momento

¿No se va a investigar el hackeo?, ¿No se va a investigar, sancionar a nadie?, se le cuestionó.

"No, yo soy partidario que no, la gente sanciona y no les gusta esas cosas", respondió brevemente sobre el tema.

El grupo de hackers "Guacamaya" accedió a información de la Sedena y logró un hackeo masivo que sacó a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que afronta esta administración.

Revelaciones sobre la salud de AMLO

La información recabada la hicieron llegar al periodista Carlos Loret de Mola, quien en su espacio informativo Latinus dio a conocer los datos recabados, especialmente los registros de la salud del presidente y el ocultamiento de un traslado en calidad de "grave" del mandatario.

Durante su conferencia matutina el viernes pasado, López Obrador confirmó el hackeo a la Sedena, del que logró obtener información confidencial, entre ella la de su salud, que él admitió que es verdad.

El grupo de hackers denominado "Guacamaya" logró obtener información confidencial y afirmó que los padecimientos que ahí se mencionan, como gota e hipotiroidismo, son veraces.