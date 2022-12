Ciro Gómez Leyva acusa que fue víctima de un ataque

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció en Twitter un atentado contra su persona, del que salió ileso gracias al blindaje de la camioneta que conducía.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, puso el periodista en la red social la noche del jueves 15 de diciembre.

Al cierre de esta edición no había información oficial al respecto.

En otra noticia, el coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, señaló ayer mismo que el coronel del Ejército Mexicano, José Isidro Grimaldo Muñoz, quien se encontraba de vacaciones en Tapalpa y se trasladaba en su auto hacia Zacatecas, continúa en calidad de desaparecido y su cuerpo no ha sido localizado, como trascendió desde la noche del miércoles.

“No hay ningún hallazgo que lo confirme (su muerte); al momento se mantiene el operativo de búsqueda. Está siendo encabezada personalmente por el general de la comandancia de la XV Zona Militar, señal de que la mantienen”, dijo el funcionario.

Como se informó, el coronel estaba de vacaciones en Jalisco y desapareció el 10 de diciembre, cuando iba a Zacatecas.— El Universal