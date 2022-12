ESPAÑA.— Enrique Peña Nieto, expresidente de México, ha vuelto a acaparar los titulares luego de que se empezará a rumorear que habría finalizado su relación sentimental con la modelo Tania Ruiz, a quien según un periodista corrió de la casa en la que vivían juntos en España. De acuerdo con el también reportero Peña sacó a la modelo sin importarle que ésta no tuviera dinero.

Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz habrían terminado su relación; periodista revela detalles

Este pasado 7 de diciembre, el periodista Jorge Carbajal en su programa de espectáculos transmitido por YouTube, reveló que supuestamente se terminó el noviazgo de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, con la modelo Tania Ruiz, por una presunta infidelidad.

De acuerdo con el periodista, uno de ellos sorprendió al otro "poniéndole los cuernos"; sin embargo, en aquel momento que Carbajal dio a conocer este rumor no detalló quién fue el supuesto infiel, aunque ahora se especula que habría sido Tania.

"Dicen que uno de los dos, no sabemos quién, fue cachado por el otro poniendo los cuernos, pero de manera explícita, sto ocurrió apenitas...", expreso Jorge Carbajal en un vídeo.

El reportero continuó mencionado que el exmandatrio y la modelo originaria de San Luis Potosí comenzaron una fuerte discusión, que llamó la atención del personal de vigilancia del fraccionamiento donde vivían juntos

Sin embargo, la revelación más fuerte dada por Jorge Carbajal fue cuando mencionó que para evitar problemas con las autoridades españolas, supuestamente Peña Nieto corrió a Tania Ruiz.

"Me sacas a esta porque me está gritoneando en mi casa. Entonces, agarran por las espaldas a Tania Ruiz y que me la avientan para la calle sin dinero", añadió Jorge Carbajal al explicar como personal de seguridad del expolítico echó a la calle a Tania.

¿Dónde está Tania Ruiz?

El periodista indicó que luego de que el exintegrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la corriera de la casa que compartían, la modelo potosina se habría visto obligada a pedirle asilo a una amiga, quien tuvo que ir por ella "a la esquina del fraccionamiento", porque no tenía dinero para trasladarse.

Según Jorge Carbajal, Tania Ruiz lleva siete días viviendo con su amiga y, desde la pelea con Enrique Peña Nieto, no ha vuelo a hablar con el expresidente.

¿Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz terminaron su relación? Esto es lo que sabemos de su presunta ruptura

Después de cinco años de relación sentimental los rumores de una separación entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz han empezado a surgir, esto luego de que el periodistas Jorge Carbajal en su programa de 'En Shock' revelaron que la pareja terminó hace una semana, después de una acalorada pelea que derivó de una supuesta infidelidad.

"Que uno de los dos salió a algo, se desapareció un rato, cuando regresa, encuentra a la pareja bien a gusto", narró Carbajal en su vídeo publicado en su canal de YouTube.

El periodista agregó que el personal del expresidente de México no le permitió a la también empresaria mexicana agarrar sus cosas por lo que no tenía dinero ni nada para irse.

"Ya llevan como siete días [separados]", indicó el reportero de espectáculos sobre la separación de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz.

Tania Ruiz "reacciona" a los rumores de su ruptura con Enrique Peña Nieto

Se dice que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se conocieron en 2017, pero fue hasta 2019 que confirmaron que habían iniciado su relación; y durante los años siguientes su noviazgo parecía muy sólido, pero antes de terminar el 2022, las sospechas sobre una separación han mantenido alerta a la prensa.

Pese a que se habla de una supuesta infidelidad por parte de Tania a Peña Nieto, la pareja ha preferido mantenerse en silencio, sin embargo, seguidores de la modelo consideran que ella ya reaccionó a los rumores en los que la señalan a ella como la causante del fin de su noviazgo con el exmandatario.

Recientemente, Tania Ruiz compartió una fotografía en la que agregó un largo mensaje en el que reflexionó sobre "los cambios inesperados".

Si bien la originaria de San Luis Potosí no fue específica con sus palabras, éstas dieron pie para que algunos sospechen que lo dicho por el periodista es verdad.

"A veces uno no sabe que es lo que viene mañana... Lo inesperado… lo que cambia la vida. Lo destinado a ser que es lo perfecto y de forma perfecta en el momento correcto...", escribió Tania.

Dicha publicación ha servido para que algunos cuestionen a la modelo sobre si terminó su relación con Enrique Peña Nieto, pero ella evidentemente no ha contestado.

¿Peña Nieto le fue "infiel" a Angélica Rivera con Tania Ruiz; ella le habría hecho lo mismo?

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, Enrique Peña Nieto de 56 años de edad y la modelo Tania Ruiz de 35, se conocieron en 2017, y pese a que entre ellos hay una diferencia de 21 años, prácticamente comenzaron a salir de inmediato.

Sin embargo decidieron mantener en secreto su relación, porque él aún era el presidente de México y estaba casado con la actriz Angélica Rivera.

"En realidad el romance de Enrique Peña Nieto no era nuevo. Según confirman ex colaboradores cercanos suyos, desde su quinto año de gobierno, en 2017, conoció a la atractiva modelo originaria de San Luis Potosí y comenzó a salir con ella, aunque todo este tiempo el romance se manejó en total secrecía para evitar un escándalo en la Presidencia y mantener las apariencias de su matrimonio con Angélica Rivera", explicó el comunicador en su columna en El Universal.

Pero a pocos meses de haber concluido su periodo como mandatario, Peña Nieto y Tania fueron captados paseando por las calles de Madrid, España (a inicios del 2019), por lo que inmediatamente los vincularon sentimentalmente; fue así como varios señalaron que el expresidente del país le fue infiel a la apodada "La Gaviota".

