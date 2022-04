Caso Debanhi: amigas dieron marcha atrás a su primera versión de lo que pasó

La versión que las amigas de Debanhi Susana Escobar Bazaldua ofrecieron la primera vez a su familia se encuentra bajo la lupa de conocidos, amigos y familiares de la joven de 18 años, cuya búsqueda continúa abierta en Nuevo León y mantiene su nombre en las tendencias diarias de las redes sociales.

La tarde de este sábado, el gobernador de Nuevo León Samuel García anunció la creación de un grupo especial de 200 agentes para buscar a las jóvenes desaparecidas en el Estado.

Amigas de Debanhi la habrían abandonado como "broma"

El anuncio también se da en medio de un amplio debate en el que Andrea Escobar, prima de Debanhi, compartió a través de sus historias en Instagram que las amigas de la joven -identificadas solamente como Ivonne, Alejandra y Jessari- en principio habían reconocido que abandonaron a su amiga en una quinta, a la que asistieron por una fiesta en el municipio de Escobedo; como una broma cruel.

Sin embargo, cuenta Andrea, después de que Debanhi desapareciera sin dejar rastro y el chofer que presuntamente asistió a la quinta para recogerla la dejara abandonada en una carretera y compartiera una última foto de la joven, decidieron cambiar su versión argumentando que tuvieron una discusión porque su amiga se había "pasado de copas", según cita Infobae.

Dicha versión podría sostener lo revelado por una joven en días pasados, quien confirmó que aparentemente Debanhi se encontraba en estado de ebriedad, por lo que se ofreció a llevarla a casa y las amigas se negaron.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa para que estuviera a salvo (...) Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, sin embargo, sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así", señaló una usuaria en TikTok que dijo haber estado en la fiesta.

Una joven supuesta asistente a la fiesta donde horas después desapareció #Debanhi asegura haberle ofrecido ayuda pero sus amigas no quisieron.

Se alista sexto día de búsqueda que se extenderá con ayuda de voluntarios a comunidades de Salinas Victoria.



Via @rayelizalder @postamx pic.twitter.com/GerMMaHiLF — @QuePasaEnNL ®? (@LoQuePasaEnNL) April 14, 2022

Algunos usuarios en redes sociales confirmaron que las amigas de Debanhi señaladas en el caso cerraron sus redes sociales, a fin de evitar el acoso del que ya eran víctimas.

También cabe destacar que colectivos feministas han explicado el por qué no se debe culpar a las amigas en este caso de desaparición, pese a la angustia de la familia que a la fecha mantiene grupos de búsquedas en zonas cercanas al lugar donde la joven fue vista por última vez.