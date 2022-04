Reforma eléctrica no pasa: Morena no alcanza la mayoría calificada

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 223 votos en contra y 275 votos a favor fue rechazada en lo general la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro.

Luego de una jornada que se extendió desde tempranas horas de este domingo, Morena y aliados no consiguieron la mayoría calificada de votos para aprobar la iniciativa. Esta es la primera vez que se da marcha atrás a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados.

#ÚltimaHora 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones. El dictamen que reforma la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, no alcanza mayoría calificada. Se desecha el proyecto. #ReformaEléctrica https://t.co/Va8uzj43Et — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 18, 2022

Reforma eléctrica: Así fue la sesión

Las actividades tuvieron un inicio tenso, ya que la diputada Andrea Chávez, de Morena, solicitó que la diputada Margarita Zavala no participara de la discusión por un supuesto conflicto de intereses. Más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Luna, señaló que no se encontraron elementos para determinar el conflicto del cuál se le acusaba.

La trasmisión, que se difundió en el Canal del Congreso, duró 11 horas 59 minutos y 52 segundos y de acuerdo a la plataforma YouTube fue vista por 993,876 personas.

En la sesión hubo 497 diputados presentes, por lo que se requería el voto de al menos 332 legisladores para la aprobación; sin embargo, se obtuvieron 275 votos a favor de Morena, PT, y PVEM y 223 en contra de PRI, PAN, PRD, y MC.

La discusión sólo se dio en lo general. Al no alcanzar la votación requerida, no se debatió en lo particular. Con esto se termina el proceso legislativo de la propuesta que impulsó AMLO para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país y 46% el sector privado.

El aún priista Carlos Miguel Aysa sufragó a favor, mientras que el diputado del PVEM, Andrés Pintos Caballero, lo hizo en contra. Además, hubo una ausencia de la perredista Laura Fernández quien pidió licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo y no cuenta con suplente.

AMLO: Estamos blindados contra la traición

Ante el probable escenario de que la iniciativa no sea aprobada el presidente López Obrador afirmó que su gobierno está “blindado contra la traición”.

“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, expresó este domingo el mandatario en su cuenta oficial de Twitter mientras los legisladores continuaban con la discusión de la iniciativa que se prolonga durante varias horas.

Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2022

Reacciones tras la votación de la Reforma Eléctrica

No pasó.



Es todo el tuit.



?uD83CuDFFD — Elías Lixa (@eLiasLixa) April 18, 2022

Todo la oposición completa votó en contra No hay reforma — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 18, 2022

¡Se cumplió! Mi voto EN CONTRA de la iniciativa de Reforma Eléctrica de Morena. pic.twitter.com/G2zYgaZddU — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 18, 2022

Se consuma la traición a la patria de PRI PAN MC y PRD. El pueblo de Mexico sabrá reclamárselos y cobrárselos a la primera oportunidad. Nos vemos en junio. Hay mucho pueblo para tan pocos traidores. ¡Viva Mexico y su soberanía energética! — Mario Delgado (@mario_delgado) April 18, 2022

¿Qué busca la Reforma Eléctrica?

La polémica reforma energética proponía reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entre otras cosas, establecía convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y le permitía generar al menos 54 por ciento de la energía, mientras que limitaba al sector privado a generar hasta 46 por ciento. También ordenaba que el Litio fuese propiedad del Estado y prohibía su explotación a empresas privadas.

Proponía eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sin embargo, entre las modificaciones aceptadas se avaló mantenerlas, también se aceptó reconocer los contratos de generación distribuida existentes, permitir contratos para el autoconsumo con generación distribuida, e instalar de paneles solares, entre otras propuestas de Va por México.

"Con esta reforma, la energía eléctrica dejaría de ser una simple mercancía para convertirse en un servicio público para las y los mexicanos", dijo el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).