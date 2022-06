¿Qué dice la letra de ''El Necio''?, la canción que Silvio Rodríguez le dedicó a AMLO

"Para no hacer de mi ícono pedazos/ Para salvarme entre únicos e impares/ Para cederme lugar en su parnaso/ Para darme un rinconcito en sus altares"... así cantan las primeras estrofas del tema "El Necio" que Silvio Rodríguez le dedicó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Anoche lunes 6 de junio, el cantautor cubano se presentó, en dos funciones, en el Auditorio Nacional, después de una prolongada ausencia de ocho años de no ofrecer un concierto en Ciudad de México, que coincide con el último año del sexenio de Felipe Calderón y toda la gestión de Enrique Peña Nieto.

Durante un momento del recital de uno de los máximos exponentes de la llamada Nueva Trova, movimiento musical que surgió en la isla caribeña como consecuencia de la Revolución cubana, Silvio Rodríguez le brindó ese tema a AMLO.

"El Necio", según declaraciones del mismo AMLO, su canción preferida, es una declaración de principios del trovador cubano respecto a su postura política y como el mismo expresó a "la necedad de vivir sin tener precio".

Escrita en 1991 y publicada en 1992 en el álbum "Silvio", la melodía se convirtió en una oda, una especie de himno de los políticos de la izquierda de América Latina, y también fue una de las preferidas del extinto presidente cubano Fidel Castro Ruz.

El tema, según declaraciones de Silvio, la escribió en la década de los 90 del siglo XX, tras la caída del bloque socialista de Europa Oriental y de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando el panorama de los socialistas avizoraba que "la revolución se venía abajo".

Si se contextualiza en el entorno y panorama actual de México, en el que Morena, el partido de AMLO en el poder triunfó en cuatro de los seis estados en disputa en las elecciones de anteayer domingo 5 de junio, le viene como anillo al dedo.

Y es que el guinda de la organización política morenista logró clara ventaja y se da por un hecho que sus representantes gobernarán en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas.

Otra estrofa de "El Necio" explicaría por qué le agrada ese tema a AMLO, sobre todo si se considera que algunos de sus opositores, a partir de que se autoproclamó Presidente legítimo durante el sexenio de Felipe Calderón, lo acusan de creerse un Mesías que vendría a salvar al pueblo mexicano de la corrupción de gobiernos anteriores.

"Dirán que paso de moda la locura/ Dirán que la gente es mala y no merece/ Mas, yo partiré soñando travesuras/ Acaso multiplicar panes y peces/ Yo no sé lo que es el destino/ Caminando fui lo que fui/ Allá Dios, que será divino/ Yo me muero como viví...".