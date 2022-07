AMLO defiende a youtubers y periodistas que apoyan la 4T: ''No es ningún delito''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés López Obrador mostró su apoyo a youtubers y otros periodistas que simpatizan con sus políticas tras los comentarios de la periodista Reyna Haydee Ramírez, quien llamó “palero” a Hans Salazar durante la conferencia mañanera del viernes pasado.

"Aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans (Salazar) y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada”, aseguró el mandatario.

En su discurso de apoyo, López Obrador mencionó algunos ejemplos de periodistas que apoyaron a los presidentes de sus tiempos y lograron ser parte del gobierno en tiempos de cambio político: “Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez y él fue legislador cuando la transformación de la Reforma, y era un extraordinario periodista”.

AMLO asegura ser el presidente más criticado

AMLO afirmó que aunque son pocos los periodistas que lo apoyan, es bueno saber quiénes son afines a su postura política porque "el periodismo en épocas de transformación no puede estar en las medias tintas, no hay término medio”.

"Son muy poquitos los que están con nosotros de todo el gremio, igual de la intelectualidad, la mayoría está cooptada, entonces enojarse porque hay uno, dos, tres, cinco, cuando existen grandes empresas mediáticas que manejan miles de millones de pesos, porque una gente, dos, tres, expresan un punto de vista, no", afirmó.

AMLO dijo estar viviendo en "el mundo al revés […] los más corruptos, que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación”.

El mandatario también defendió a los periodistas que “toman partido” durante estos cambios políticos: "cuando veo que hablan de que son independientes me dan desconfianza".

“El que un periodista participe, simpatice en una causa, no es ningún delito. El hecho de que se asuma una postura y de que no siempre se esté de acuerdo, y se puede hacer un cuestionamiento y nosotros no pedimos a nadie que se subordine”, afirmó AMLO.