Ola de violencia en México prueba que la estrategia de "abrazos" funciona, afirma Gobierno Federal

Ola de violencia en México es una respuesta al éxito de la estrategia de "abrazos, no balazos", afirma Sedena. Foto: CNN

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades del Gobierno federal afirmaron que la reciente ola de violencia en varios estados del país son una muestra de que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando resultados.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, tanto el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval González, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aseguraron que la estrategia de "abrazos, no balazos" funciona de la manera esperada.

Estrategia de seguridad de AMLO está dando resultados

El titular de Segob aseguró "contundentemente" que la estrategia de seguridad del Gobierno federal está dando resultados: "Ya fueron presentados aquí los números, las estadísticas, hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva", afirmó el secretario.

López Hernández alegó que "todos, todos los delitos de alto impacto van a la baja", esto incluye a delitos como el secuestro, robo a casa habitación y el robo de establecimientos, mientras que otros crímenes de alto impacto como el homicidio doloso se mantienen en cifras sostenidas pero se trabaja para disminuir las cifras.

Respecto a la ola de violencia registrada en los últimos días, principalmente en Ciudad Juárez, municipios de Jalisco y Guanajuato, el titular de Segob afirmó que "no son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos".

El titular de Sedena también afirmó que los hechos violentos en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato se deben a que la estrategia de seguridad del gobierno está dando resultados, por lo que los grupos criminales recurren a la creación para dar una imagen de fortaleza.

"De alguna forma, las organizaciones van buscando cómo hacer para poder distraer las fuerzas de seguridad, que atiendan a una situación y hacer otra o por el debilitamiento quieren sentirse aún fuertes y generan situaciones de violencia", afirmó

El general Sandoval indicó que la actual estrategia ha debilitado a la estructura económica y criminal de estos grupos delictivos, lo que representa un golpe a sus fuentes de financiamiento, señalando al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un ejemplo de la efectividad de la estrategia.

El militar señaló que el CJNG, grupo delictivo al que se le adjudicó la ola de violencia en Baja California del fin de semana, ha recibido golpes importantes a su estructura criminal tras la detención de algunos de sus líderes y asegurar sus laboratorios de metanfetamina, su principal fuente de ingreso.

¿Qué pasó en la ola de violencia en México este agosto 2022?

Desde el 9 de agosto pasado, México registró una intensa ola de violencia en cinco estados, la cual comenzó con una riña en el Penal de Ciudad Juárez entre miembros del Cártel del Pacifico y el Cártel de Juárez que se extendió hasta las calles de la ciudad, donde se registró la quema de vehículos, agresiones en comercios y la muerte de casi una docena de civiles.

"Lo que se buscaba era un distractor, estuvieran en penal y no fueran a atender lo que se generó en la ciudad, donde las afectaciones fueron 10 personas fallecidas, entre ellos 2 reclusos, 8 civiles, tres inmuebles dañados, tres vehículos incendiados", indicó el titular de la Sedena.

La “pax” obradorista tiene a México sumido en un mar de violencia por narcotráfico.



Y ayer, Guanajuato y Jalisco vivieron una ola de violencia de los cárteles.



Los ”abrazos y no balazos” de lópez obrador, son más violentos que “la guerra” de Calderón.pic.twitter.com/wcQ0HcPJUn — ??El Zombie II?? (@DimeFred2) August 10, 2022

También el pasado 9 de agosto, un operativo para la detención de Ricardo Ruiz Velazco, “El Doble R”, líder del CJNG, llevó a una jornada de seis horas de quema de vehículos y establecimientos Irapuato y Celaya en Guanajuato, así como Zapopan en Jalisco que los ciudadanos compartieron en redes sociales.

El CJNG continúo con la agresión durante el fin de semana, donde se registraron actos delictivos en cinco municipios de Baja California. En la "jornada de terror" del 11 de agosto se confirmó la muerte de 11 personas.

??#ÚLTIMAHORA | La ola de violencia pega ahora en Baja California



Están reportando diversos incendios de unidades de transporte público en #Mexicali, #Tecate y #Tijuana.



¿Qué está pasando en México? ??pic.twitter.com/A7ERIxGZAw — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 13, 2022

Por su parte, el presidente López Obrador también respondió a la ola de violencia en México asegurando que la situación no es tan critica como asegura la oposición. En su conferencia de prensa desmintió que el estallido de violencia de esta semana dejó un saldo de 260 muertos, y afirmó que fueron 196 muertos.

¿Qué es la estrategia de "abrazos, no balazos"?

“La violencia no se resuelve con más violencia, el mal no debe enfrentarse con el mal, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes”, afirmó AMLO al presentar su estrategia de seguridad conocida como "abrazos, no balazos".

El mandatario señaló al desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores como las principales causas de inseguridad y delincuencia en México, que su gobierno combatiría "ofreciendo oportunidades de trabajo, creando una atmósfera de bienestar y atendiendo de manera especial a los jóvenes".

“La República Amorosa es honestidad, es justicia y es amor. En el caso que nos ocupa de la violencia y de la inseguridad pública, podemos resumir: Abrazos y no balazos”, señaló AMLO.