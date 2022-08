Caso Abigail: Tras detención hallan sin vida a una joven en cárcel de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del pasado viernes 19 de agosto encontraron sin vida el cuerpo de Abigail Hay Urrutia, una mujer de 30 años, en el interior de los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz, Oaxaca.

El caso desató una gran indignación entre los diversos sectores de la población de Salina Cruz quiénes exigen justicia por Abigail y ponen en tela de juicio el actuar de la policía municipal. La mañana de este domingo un grupo de ciudadanos de Salina Cruz marchó por las principales calles de esta ciudad portuaria para exigir justicia por la muerte de Abigail.

¿Por qué detuvieron a Abigail Hay Urrutia?

La mujer fue aprehendida tras ser acusada de cometer faltas administrativas, mismas que consistieron en agredir a una persona en la vía pública, informó el juez cívico calificador Joel Alberto Luis Velásquez.

De acuerdo al reporte policíaco la mujer supuestamente agredía a su pareja en un automóvil y en el camino se toparon con una patrulla de la policía municipal que los condujo hasta la comandancia.

En ese lugar la detuvieron, para luego trasladarla a una verificación médica. Posteriormente, Abigail "N", fue turnada al juez cívico que le ofreció tres opciones para pagar la falta cometida: pago de una multa, servicio comunitario o 24 horas en la cárcel. Según el juez, la mujer aceptó la cárcel. En este espacio sólo estuvo tres horas, luego fue localizada muerta.

Hallan sin vida a Abigail

Aún cuando las investigaciones todavía está en curso, se tiene el reporte del juzgado municipal en donde se especifica que la mujer supuestamente se quitó la vida en el interior de los separos, sin que las guardias se dieran cuenta.

Cuando se percataron, los elementos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia que le aplicaron los primeros auxilios pero la mujer ya estaba muerta. Después, se dio parte al Ministerio Publico, cuyos elementos hicieron el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició con la carpeta de investigación.

Tras el reporte de las autoridades el padre de Abigail, exigió justicia y puso en duda que su hija se haya suicidado en el interior del inmueble público.

Exigen justicia para Abigail Hay Urrutia

"Sólo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mí me hicieron creer que se ahorcó con su calzones, pero no lo creí. Por un momento entre en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías lo asesinaron", expuso el padre de Abigail en su perfil de la red social de Facebook.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salina Cruz, a través de la Comisaría de Seguridad Publica, informó en un comunicado que el presidente municipal, Daniel Méndez Sosa (Morena), giró instrucciones precisas para otorgar las garantías necesarias para que la Fiscalía de Oaxaca, a través del personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, realice las pesquisas pertinentes.

Por su parte, organizaciones como " Mujer 8 de Marzo" y el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Istmeña (CAAMI) mostraron su indignación y alzaron la voz para exigir justicia ante lo que catalogaron como un caso más de feminicidio.

"Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que actúen de manera inmediata en la investigación, esclarecimiento y detención de quien o quienes resulten responsable. Exigimos acceso a la justicia en caso de violencia contra las mujeres", señalaron en un pronunciamiento.