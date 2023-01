AMLO reprocha falta de acción de la UNAM por plagio de Yasmín Esquivel: ‘puro choro mareador’

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, sobre el caso del plagio de tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 23 de enero, el mandatario criticó que “no hubo nada concreto” en el mensaje del rector, el que calificó de “puro choro mareador”.

“Condenar el plagio, pues sí, todo mundo condena el plagio; pero aquí es importante saber si hubo plagio o no, quién plagió a quién y dictaminar y presentar una denuncia”, acusó el presidente López Obrador.

¿Es posible retirar título a Yasmín Esquivel? AMLO responde

López Obrador también rechazo que no sea posible retirar el título de licenciatura por plagio al asegurar que la UNAM debe dictaminar y presentar una denuncia para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pueda intervenir.

“Si está en la ley que sí, hubo un caso se define legalmente, si se resuelve judicialmente, se tiene que quitar el título. Si hay un juicio donde se declara que se cometió ese ilícito (la SEP) puede quitar el registro pero se requiere un proceso judicial, es lo que debió hacer”, denunció.

“Es mi opinión, aunque hay que respetar su autonomía. Vamos a ver cómo está la situación, porque quedó todo en el limbo”, añadió.

¡Puro choro!



Así calificó AMLO la respuesta del rector de la @UNAM_MX, Enrique Graue, respecto al caso de @YasminEsquivel



“¡fue puro choro mareador! Condenar el plagio, pues sí, todo mundo…Si se resuelve judicialmente se tiene que quitar el título” pic.twitter.com/6YECmMWhUz — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 23, 2023

AMLO también reprochó que la UNAM despidiera a la profesora Martha Rodríguez, asesora de tesis de Yasmín Esquivel y Edgar Ulises Báez, autor del trabajo original, sin aclarar que pasó con las más de 500 tesis que dirigió en sus 40 años de carrera universitaria.

Enrique Graue responde a AMLO

El pasado viernes 20 de enero, el rector Enrique Graue respondió a declaraciones anteriores de AMLO sobre cómo se estaba “lavando las manos” en el caso del plagio de Yasmín Esquivel al no resolver que pasará con su título universitario.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título […] Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, acusó López Obrador.

En su mensaje, durante el cual reiteró que la UNAM no retirará el título de Yasmín Esquivel, afirmó que “de ninguna manera “ está evadiendo su responsabilidad en el caso.

“Que quede muy claro: la rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo, ni debo, ir más allá de lo que la normatividad nos permite”, afirmó el rector.

Enrique Graue sentenció que “el plagio de una tesis no es caso menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Un acto que pone en entredicho la ética y moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico”.

Mensaje del rector Enrique Graue sobre plagio de Yasmín Esquivel

Te puede interesar: Nueva demanda contra Yasmín Esquivel; senador exige juicio político contra la ministra