Padres de Debanhi Escobar analizan hacer una serie sobre el caso (VÍDEO)

MÉXICO.- Este viernes se dio a conocer que los padres de Debanhi Escobar, joven que fue encontrada sin vida en Nuevo León, están analizando la posibilidad de realizar una serie documental sobre el caso de su hija.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en el municipio de Escobedo y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del área en donde fue vista por última vez con vida.

En días pasados Mario Escobar, padre de la joven, reveló que tuvieron acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Ahí pudo saber que se continúan analizando todas las omisiones que hubo en la carpeta de Nuevo León, situación que les deja tranquilos.

A las afueras de la FGR, resaltó que han pasado nueve meses y tienen derecho a la justicia, "venimos a hablar por toda esa gente que no tiene la oportunidad de estar aquí… sabemos el dolor que tienen, nuestros abogados ya tuvieron acceso al primer tomo de la FGR, ahorita no me han comentado cuales son las periciales que ha hecho la fiscalía, pero en ese sentido nos dieron apertura".

Insistió que buscan sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar con ninguna joven y que tienen la certeza de que las autoridades puedan darles indicios de quiénes son los presuntos culpables del feminicidio.

Bioserie de Debanhi Escobar

Cuestionado sobre si le gustaría que Belinda o Danna Paola protagonizaran el proyecto, Mario Escobar respondió que "sería un honor que cualquier artista interpretara el papel de nuestra hija, son artistas muy reconocidas".

En entrevista con Venga la Alegría, el padre de Debanhi mencionó que el tema de las actrices involucradas será analizado más adelante, ya sea que lo aborde su familia o los productores de la serie.

En octubre del año pasado, Mario Escobar habló sobre la posibilidad de lanzar una película, documental, serie o libro sobre el caso para conocer la verdad sobre la muerte de Debanhi. Entonces, comentó que empresas nacionales e internacionales se habían puesto en contacto para trabajar en conjunto y no descartó la posibilidad, aunque subrayó que su objetivo principal era saber qué pasó con su hija.

Asimismo, destacó que no buscaría obtener ningún beneficio económico con la producción, y que las ganancias se entregarían a diversas causas de beneficencia.

¡En exclusiva para #VLA, el papá de Debanhi Escobar nos comparte que está pensando en producir una serie sobre su hija y le gustaría que la protagonizara Belinda o Danna Paola! uD83DuDE4CuD83DuDCFA #VLA #ViernesYToca >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/Cpz3RmbOh7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 27, 2023

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

Debanhi Susana Escobar salió el 8 de abril de 2022 a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León junto con sus amigas: Ivonne y Saraí. Según las declaraciones, Debanhi se fue sola del lugar, la madrugada del 9 de abril tomó un taxi. Luego de ello su paradero se declaró como desconocido.

La noche del jueves 21 de abril, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Motel Nueva Castilla, en una cisterna. El padre de Debanhi confirmó ese mismo día la muerte de su hija.

En primera instancia la Fiscalía de Nuevo León informó que Debanhi Escobar murió por una contusión profunda de cráneo. Después se reveló que Debanhi Escobar murió por asfixia por sofocación, entre el tercero y quinto día de su desaparición.

Lee: Caso Debanhi Escobar. Cronología de lo ocurrido tras la desaparición de la joven