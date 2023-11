CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que diputados afines a Marcelo Ebrard amagaran con salirse de la bancada porque no pasó su reserva al Presupuesto para destinar 15% de los excedentes petroleros a un fondo para Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son libres.

“Son libres, son libres, a nadie se le obliga; lo importante es que se acabó lo de los moches. Es decir, si no me das esto no voto”.

El presidente López Obrador señaló que en los pasados gobiernos fue un desastre la aprobación del Presupuesto porque lo pulverizaban en favor de la clase política. Era un desastre porque pulverizaban el Presupuesto y siempre era para la llamada clase política y era el premio que le dejaba la oligarquía a la clase política a servicio”. Criticó que la esencia de los gobiernos neoliberales era saquear los bienes de la nación.

Diputada de Morena llama a su bancada traidores a la patria

Luego de que se aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2024, sin dar recursos adicionales para la recuperación de Acapulco, la diputada morenista Selene Ávila explotó contra su propia bancada acusándoles de traidores a la patria.

La senadora fue arropada por los diputados de la oposición y atacada por la bancada de Morena, acusándola de traidora.

Tras ser expulsada de la bancada de Morena, la diputada morenista Inés Parra Juárez intentó defenderla, por lo que también recibió jaloneos por parte de su propia bancada y los ánimos se encendieron en la Cámara de Diputados.

Estas fueron las declaraciones de Selene Ávila sobre lo sucedido en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024.

“Los traidores a la Patria están en Morena”



“Si esto me cuesta el cargo, se los entrego”



La diputada @SeleneAvilaF, cercana a Marcelo Ebrard, rompe con Morena



AMLO habla sobre Marcelo Ebrard

Sobre lo acontecido en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados y el amago de los diputados a fines a Marcelo Ebrard, el presidente informó en la mañanera su respeto hacia su amigo, sin embargo, hizo mención que si no hay unidad pensando en el proyecto (de México). Según las palabras del mandatario, “si no se piensa en el proyecto, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político. No es más que un oportunista, convenenciero, ambicioso y vulgar.”

