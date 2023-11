Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que dejar obras sin terminar es tirar dinero público, en cinco años de su gestión ha inaugurado varias inconclusas o simuladas; y ahora una yucateca se sumó a la lista: Gran Parque La Plancha en Mérida.

Y es que el pasado 15 de septiembre el propio AMLO dijo que “una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto del pueblo tirado”, lo cierto es que en recuento de obras inacabadas o a medias que ya inauguró se cuentan:

AMLO inaugura obras inconclusas o simuladas

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) Refinería Olmeca Dos Bocas Autopista La Pera-Cuautla Acueducto El Cuchillo Tren Interurbano México-Toluca, El Insurgente Gran Parque La Plancha

Antes, el 16 de febrero López Obrador indicó: “No quiero comenzar nada que no se concluya, que no se termine, no quiero dejar un tiradero de obras inconclusas, como de contratos”.

Pero contrario a sus dichos, su gobierno se ha caracterizado por entregar obras inconclusas, a medias o simuladas que se inauguraron sin la capacidad de poder cumplir la función para la que fueron construidas, como dos casos concretos que explicamos más adelante.

Aquí te hacemos el recuento, en orden cronológico, de proyectos sin concluir, e incluimos la obra yucateca que se sumó a la lista.

AIFA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, se entregó sin haberse concluido los trabajos el 21 de marzo de 2022; incluso presentaba problemas de agua en baños y locales de comercio cerrados.

Cuando se entregó el AIFA no habían completado las obras de conectividad terrestre, pues faltaban accesos, vialidades y señalización.

Unos días antes de la inauguración del aeropuerto, en algunas vialidades se iniciaron obras como en el camino a Tonanitla, vía principal para llegar al AIFA que lleva desde Ecatepec hasta Santa Lucía.

Refinería Olmeca Dos Bocas: AMLO inaugura obras inconclusas o simuladas

Andrés Manuel López Obrador inauguró en Tabasco el 1 de julio de 2022, la Refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas, que además de entregar los trabajos a medias, aún no podía producir combustibles, por lo que se simuló que comenzaría a operar.

Pero fue apenas el 1 de septiembre de este 2023, durante su quinto Informe de gobierno, cuando dijo en Campeche que esta refinería comenzaría a producir.

“Hoy va a empezar a producir petróleo la refinería de Dos Bocas y, a finales del año (2023), esta refinería estará produciendo aproximadamente 290,000 barriles diarios de gasolinas”.

Autopista La Pera-Cuautla

Otra obra que AMLO entregó sin estar terminada fue la autopista La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos, el 23 de octubre de 2022.

A esta obra le faltaba aplicar pintura, pavimentación, pago de tierras, reparación del daño ambiental, revisar 21 puentes, trabajos para evitar los deslaves y llegar a acuerdos con pobladores porque amenazaban con cerrar la vía.

Incluso, durante la inauguración inconclusa de esta obra, López Obrador reconoció que la entregó incompleta.

AMLO inaugura obra inconclusa autopista La Pera-Cuautla

“Me dicen: ‘Es que nos falta todavía’. Pero, bueno, vamos a abrirla. Entonces, les acepté, a sabiendas de que todavía falta porque si no vengo no le meten más”.

Cuando AMLO pidió “un aplauso a los constructores, a las empresas que cumplieron”, obtuvo por respuesta un categórico: “¡No han cumplido!” que gritaron varias personas que lograron pasar las vallas instaladas para el evento.

AMLO inaugura obras inconclusas o simuladas: acueducto El Cuchillo 2

AMLO inauguró la primera etapa del Acueducto El Cuchillo, en Nuevo León el pasado 13 de septiembre de este 2023, sin embargo una investigación de grupo Reforma reveló que se trató también de una simulación, pues faltaban tramos de ductos por conectar, por l que no podía llevar agua de la presa al área metropolitana del estadio.

El Presidente Andrés Manuel López, acompañado del Gobernador de Nuevo León, simuló oprimir un botón en la Planta de Bombeo Cero para supuestamente echar a andar, en tiempo récord, el acueducto El Cuchillo 2, que costó más de 13 mil millones de pesos.

Una investigación reveló que la inauguración del acueducto El Cuchillo 2 fue una simulación

Al respecto, la Comisión Nacional del Agua negó la simulación, pero reconoció que la obra no estaba terminada y que se inauguró incompleta: con el 87% de avance.

Al quedar en evidencia que AMLO inaugura obras inconclusas o simuladas, cinco días después, el lunes 18 de septiembre, admitió que la obra inaugurada aún no funcionaba y que había que esperar unos días más:

“Ya está el ducto, pero ese caudal, para llenar el tubo y que llegue a la potabilizadora de Monterrey, los 90 kilómetros, lleva siete días”.

Tren Interurbano México-Toluca

El presidente López Obrador también inauguró el Tren Interurbano México-Toluca, el cual se concluirá hasta junio de 2024.

El viernes pasado, el presidente López Obrador viajó a Toluca para cortar el listón de “El Insurgente” y sus primeras estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma.

No obstante, será hasta mediados del próximo año cuando se termine la obra. Hoy están en construcción Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

Y en una segunda pregunta: ahora con la inauguración el próximo 15 de diciembre del Tren Maya, ¿ya tiene establecida la ruta? Es decir, ¿iniciará de Palenque a Cancún o de Campeche a Cancún? Si nos podría dar ese adelanto.

Tanto el Tren Interurbano México-Toluca y la Autopista La Pera-Cuautla no fueron obras iniciadas en su gobierno, pero llama la atención la premura por tomarse la foto como si se tratara de obras terminadas al 100%, cuando estaban incompletas.

Gran Parque La Plancha

En la lista de obras inconclusas inauguradas por AMLO está una yucateca, el Gran Parque La Plancha, que se entregó este domingo 19 de noviembre y abrió sus puertas al público, aunque faltan trabajos para dejar lista la obra por completo.

Y es que se observan áreas que no están terminadas, como la de juegos infantiles, falta iluminación por la noches, y otras secciones puede verse restos de escombro, montículos con polvo de piedra y bloques de cemento.

Para entender mejor: Nuevo parque en La Plancha, inconcluso

Asimismo, continúa en proceso de excavación y rescate el área de la mesa giratoria y parte de los vestigios que se hallaron.

Además, hay muchos andadores de terracería, les falta el concreto, y aunque no han especificado si los dejarán así o falta por terminar, no se ve armonioso.

En cuanto al Mercado Gastronómico, es un área extensa con numerosos locales, pero no todos están ocupados.