CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció haberse reunido con Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, pero minimizó el encuentro.

La magistrada también negó haber pedido la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente para asumir ella el cargo.

Mónica Soto minimiza reunión con morenista

La semana pasada se difundió en redes sociales una foto de la magistrada Mónica Soto en un restaurante con el morenista Sergio Gutiérrez, la cual también fue divulgada por medios nacionales como Reforma.

“Yo me he reunido con el diputado de Morena, él es el representante ante el INE”, reconoció este lunes la magistrada y aseguró que ha tenido encuentros “también con muchos actores políticos que me han llamado”.

La magistrada aseguró que militantes de los diferentes partidos se acercan a ella “para preguntarme y decirme lo mismo: ‘¿Qué está pasando?’, ‘¿el problema interno con ustedes afecta los intereses de mi partido, afecta nuestros intereses’”.

Mónica Soto sostuvo que es “natural” que los actores políticos la busquen ante las recientes tensiones internas en el tribunal electoral.

“Es importante que se sepa que la inquietud que han tenido los actores políticos al ver que tenemos algunas diferencias es natural, que nos busquen para preguntar si eso puede afectar el desarrollo interno de sus procesos”.

#AzucenaALas10 | La magistrada Mónica Soto garantizó que es independiente, luego de la polémica que desató la foto en la que aparece junto al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna pic.twitter.com/SozwdFTUKU — Azucena Uresti (@azucenau) December 12, 2023

En su encuentro con la prensa la magistrada insistió que este contacto no afecta la independencia ni autonomía del TEPJF.

“Yo le he dicho a él y todos los actores políticos, que no va a afectar, que esté él y todos los demás tranquilos, es algo que aquí los cuatro podemos refrendar”.

La reunión de Soto y Gutiérrez se dio unos días antes de que tres magistrados, ella incluida, pidieron la renuncia del presidente del TEPJF alegando que le perdieron la confianza y lo acusaron de huir de sus obligaciones.

