'Solo miro hacia adelante', dice Rosario Robles tras ser absuelta de la Estafa Maestra

Tomada de la mano de su hija y con el rostro en alto, Rosario Robles Berlanga salió del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur tras ser absuelta por el caso de la Estafa Maestra. Con la emoción evidente, que delataban sus ojos llorosos, dijo que ella no buscará venganza porque no sabe guardar rencor y sólo mira hacia delante.

Rosario Robles asegura "no tengo rencores ni resentimientos y mi pretensión no es ajustar cuentas con nadie" y dijo que es una mujer que ha dado batallas toda su vida y seguirá adelante.



uD83DuDCF9: @nayaroldan pic.twitter.com/sdcon4cVDs — Animal Político (@Pajaropolitico) February 24, 2023

'Miro hacia delante': Rosario Robles tras ser absuelta por la Estafa Maestra

“Yo no quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores ni resentimientos, mi pretensión no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie; aquí hemos dado una batalla colosal, pero soy una mujer que ha dado batallas a lo largo de su vida, una más y creo que hay que ver para delante. Nuestro país lo hoy requiere no es encono, no es división, que yo una masa le siga abonando a un clima que no conviene, sino más bien encontrar una ruta de paz y reconciliación, y yo voy a tender mi mano para ello, para atrás ni para tomar impulso", apúntó.

Rosario Robles tras ser absuelta por Estafa Maestra, ¿buscará la reparación del daño?

Aunque anhelaba el fallo a favor que finalmente obtuvo, era claro que no tenía la certeza de conseguirlo, de ahí que tuviera una expresión de iincredulidad, ante la determinación favorable del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes.

Apuntó que luego de tres años, el juez les dio la razón, pues en vez del proceso penal seguirá un proceso administrativo.

Rosario Robles asegura que atravesó un proceso arbitrario y eso lo confirma el fallo

"Nos dan la razón que planteamos hace tres años, nos asistió la razón desde entonces habíamos expuesto de manera correcta que al estar previsto en dos disposiciones y de conformidad con los principios constitucionalidad y por persona, lo que se debía llevar a cabo era un proceso administrativo no penal y era consecuencia de una rbitrariedad y hoy eso queda demostrado".

Además, explicó que en más de tres años, no le han encontrado un solo peso que no haya obtenido de su trabajo.

uD83DuDDE3? “Yo no hui, yo no me fui; después de más de tres años a mí no me han encontrado un solo peso que yo no haya obtenido del fruto de mi trabajo”, aseguró Rosario Robles.



uD83DuDCF9: @nayaroldan pic.twitter.com/KFxuewTlYJ — Animal Político (@Pajaropolitico) February 24, 2023

"Después de más de tres años, a mí no me han encontrado un sólo peso que no sea el fruto de mi trabajo, cumplí con todas las disposiciones. Siempre acaté la disposición de la autoridad desde el primer momento, entregué mi pasaporte, iba a firmas cada 15 días. Y hoy hay una retribución al estado de derecho", afirmó Rosari Robles.

¿Rosario Robles buscará la reparación del daño tras ser absuelta por la Estafa Mestra?

Al cuestionarla sobre una posible reparación del daño que le causaron con la acusasión por la Estafa Maestra ahora sobreseída, Rosario Robles comentó que ese tema aún va a platicarlo con sus abogados, porque “todavía, evidentemente, hay procedimientos que tendrían que deshaogarse", acotó.

En su despedida se notaba ya más tranquila, esbozaba sonrisas, incluso llego a bromear cuando le preguntaron que haria ahora y ella respondió que por lo pronto iría a comer porque era momento de parar el tiempo de ayuno, en clara referencia a largo tiempo de la audiencia. "Estoy muy contenta, lo dije desde el primer momento, hoy se demuestra después de más de tres años, de que soy inocente, siempre di la cara".

#ÚLTIMAHORA “Hoy se demuestra que tenía la razón y que soy inocente, siempre di la cara. Viví la injusticia en carne propia”: @Rosario_Robles_



Un juez absolvió a Rosario Robles del delito de desvío de recursos en el caso conocido como la Estafa Maestra. pic.twitter.com/8qKwWmBpRJ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 24, 2023

El abogado de Rosari Robles explica el sobreseimiento del caso por la Estafa Maestra

Por suparte, su abogado Epigmenio Mendieta, indicó que el fallo les dio la razón sobre lo que la defensa planteó desde hace tres años, que era seguir un proceso administrativo y no penal.

Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, señaló que se les dio la razón sobre lo que la defensa planteó desde hace tres años e indicó que lo que se debió seguir fue un proceso administrativo y no penal.



uD83DuDCF9: @nayaroldan pic.twitter.com/4gUhSpKUQJ — Animal Político (@Pajaropolitico) February 24, 2023

El juez acató una ejecutoria de amparo dictada por el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal en el Recurso de Revisión 260/2022. Con dicho fallo, se aplicó el principio por persona a Robles y se sobreseyó la causa penal con efectos de sentencia absolutoria.

Rosario Robles y la acusación por la Estafa Maestra

Rosario Robles, quien era acusada por el caso de la Estafa Maestra y tuvo prisión preventiva, luego de tres años de dar la pelea en los tribunales, consiguió que el 19 de agosto de 2022, se le modificara la medida cautelar, obtener su libertad, aunque debía presentarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.