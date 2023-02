AMLO se adjudica nombramiento de Norma Piña como presidenta de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ministra Norma Piña llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gracias a que él creó las condiciones necesarias para impedir la injerencia en otros poderes.

“La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo el mandatario que afirmó haber logrado que esto ya no acurre.

López Obrador indicó que desde Porfirio Díaz era el presidente quien elegía al dirigente de la Corte, a los diputados federales, gobernadores, presidentes municipales e incluso al titular del Tribunal Superior de Justicia de los estados. Sobre este último, dijo que eso aún no ha cambiado pero está en proceso de hacerlo.

“¿Se imaginan el cambio que significa la señora presidenta de la Corte?”, sostuvo López Obrador sobre el nombramiento de Norma Piña en la SCJN.

Ahora resulta. @lopezobrador_ presumió que Norma Piña es Presidenta de la Corte por él, ya que no quiso decidir quién sería el nuevo titular del Poder Judicial pic.twitter.com/VjNSHqWNU2 — Alberto García Sarubbi (@agsarubbi) February 8, 2023

¿AMLO aplicaba el ‘dedazo’ en CDMX?

AMLO relató cómo durante su administración como jefe de gobierno de la Ciudad de México los magistrados del Tribunal del Poder Judicial (TSJ) acudían a él cuando iban a nombrar al presidente del organismo “para que yo diera la línea” pero les respondió que elijan ellos.

“A mí me tocaba, inclusive […] proponer a quienes iban a pasar de jueces a magistrados y les pedía yo que la terna la enviaran del Poder Judicial y esa misma terna era la que yo enviaba, a la Asamblea. Les digo 'no, elijan' y eligieron y nombraron”, aseguró el mandatario.

“Hagan un ejercicio periodístico sobre quién nombró a los actuales presidentes del Tribunal Superior de Justicia; ¿Quién nombraba al presidente de la Corte? el presidente; ¿quién nombrara a los diputados federales, senadores quien nombraba a los gobernadores? el presidente”, afirmó.

Al continuar su relató aseguró que al terminar su período como jefe de gobierno el licenciado Bernardo Batiz, actual consejero de la Judicatura Federal y exprocurador de Justicia del Distrito Federal, le compartió una invitación a desayunar del entonces presidente del TSJ de CDMX.

Aunque inicialmente se negó Batiz, su entonces compañero en la oposición, insistió en que acepte la reunión con el presidente de TSJ, cuyo nombre no reveló aunque José G. Carrera Domínguez ocupó dicho cargo de 2004 a 2007, lo que coindice con la administración de AMLO como jefe de gobierno.

José G. Carrera Domínguez, presidente del TSJCDMX de 2004 a 2007

“(el presidente de TSJ) dice lo primero que quiero es agradecerle porque por usted estoy aquí, le digo 'no, por mí no. Sí a usted le nombraron, le eligieron cuando ya no estaba de jefe de Gobierno. `Ah, pero usted dejó el precedente y por eso estoy aquí, porque él hizo campaña y lo eligieron'”.

El también fundador de Morena dijo que en todos los procesos de designación debe ser la población quien elija a sus representantes porque antes “le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca”.

“Estamos viviendo un momento extraordinario porque nos hace libres, si se tiene empleados en la Corte y hay corrupción de jueces yo me tengo que quedar callado; si somos independientes podemos hablar, de por sí a mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido”, insistió.

¿Quién era la 'corcholata' de AMLO en la SCJN?

Previo a la elección del nuevo presidente de la SCJN ante el fin del período en el cargo de Arturo Zaldívar se especuló que la ministra Yasmín Esquivel Mossa era la llamada 'corcholata' de AMLO a ocupar la presidencia del organismo.

Las especulaciones se deben a que el esposo de Yasmín Esquive, José María Riobóo, es conocido como "el contratista favorito de AMLO" porque su empresa, Grupo Rioboo, estuvo a cargo del proyecto de los segundos pisos del Periférico de la Ciudad de México durante la jefatura de Gobierno del Distrito Federal de López Obrador.

Sin embargo, semanas antes de la votación se dio a conocer una denuncia contra Yasmín Esquivel por haber plagiado su tesis de la licenciatura en Derecho de la UNAM, tras lo cual no obtuvo los sufragios necesarios para pasar a la siguiente etapa del proceso de elección.

¿Qué pasó entre AMLO y Norma Piña?

Norma Piña Hernández fue el blanco de las críticas del presidente López Obrador por no ponerse de pie cuando él se incorporó al presidium durante la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, que se celebró el pasado domingo 5 de febrero en el Teatro de la República, en Querétaro.

Un debate entre miembros de la oposición y simpatizantes de la 4T sobre las acciones de Norma Piña, con el primero afirmando que el protocolo no obliga a la ministra presidenta a ponerse de pie ante la llegada del mandatario y los segundos que aseguran que fue una falta de respeto,

