ONU pide investigar al Ejército Mexicano por presunto espionaje a activistas

Martha Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, aseguró que el presunto espionaje del Ejército Mexicano al activista Raymundo Ramos “es preocupante” y debe ser investigado.

La funcionaria destacó que los activistas y defensores de los derechos humanos son cruciales para la existencia de cualquier sociedad democrática.

ONU llama a investigar presunto espionaje del Ejército Mexicano

Al ser cuestionada por la investigación periodística ‘Ejército Espía’, en la que presentan documentos del Centro Militar de Inteligencia sobre el seguimiento ilegal a las comunicaciones de Raymundo Ramos, la funcionaria indicó que el caso debe ser investigado.

Martha Hurtado reconoció el papel de los servicios de inteligencia en la protección del Estado pero destacó que dichas acciones de vigilancia deben ser justificadas, lícitas, necesarias, proporcionales y tener un propósito legítimo.

“Todas estas intervenciones de vigilancia deben estar autorizadas por la legislación nacional y claramente no contravenir la Constitución”, expresó la vocera de la ONU.

Sobre el caso de Raymundo Ramos, afirmó que es “preocupante”, por lo que hicieron un llamado a realizar una investigación completa, efectiva, independiente y exhaustiva a la brevedad posible para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de cualquier irregularidad.

La funcionaria señaló que ante el “papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia estén regulados con un mecanismo de supervisión civil”.

En nombre de la ONU indicó que deben crearse dichos mecanismos para controlar y tomar medidas de rendición de cuentas sobre los servicios de inteligencia.

Denuncian presunto espionaje de Sedena a activista

En la conferencia 'mañanera' del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 10 de marzo, la periodista Nayeli Roldán denunció el presunto espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al activista Raymundo Ramos y otros tres reporteros al presentar documentos durante el hackeo del grupo Guacamaya.

"Se trata de un documento elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la subjefatura de Inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval".

"Este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raymundo Ramos, un defensor de derechos humanos con tres periodistas.

"Entonces, aquí la cuestión, presidente, es, la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal porque esto no se considera inteligencia sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales. Y, nuevamente le preguntaría, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle, es decir que se trata de espionaje?", cuestionó la periodista.

Al respecto, López Obrador dijo desconocer cualquier acción de vigilancia contra Raymundo Ramos, pero aseguró que la Sedena realiza labores de "inteligencia", no "espionaje", hechos por el Centro de Inteligencia del Estado con el "propósito conocer sobre movimientos u operaciones de la delincuencia organizada".

"Nosotros no espiamos a nadie; no es el tiempo de los gobiernos neoliberales; nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar ningún opositor", afirmó López Obrador.

"El caso que está mencionando, de este defensor de derechos humanos, fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos, y aquí dijimos, que eso no nos correspondía a nosotros".

Tras varios cuestionamientos de Nayeli Roldán al presidente, López Obrador aseguró que no llegarían a un acuerdo "porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior, y se lo puedo probar, entonces, están siempre en contra de nosotros" pero reiteró que "tenen todo el derecho a expresarse, a manifestarse, y nosotros el derecho de réplica".

