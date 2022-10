AMLO 'prohíbe' hablar del hackeo a Sedena: ''No vamos a manchar la mañanera''

CIUDAD VICTORIA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador impidió que el secretario de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, respondiera cuestionamientos sobre el hackeo a Sedena durante la conferencia mañanera de este miércoles 19 de octubre desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Casi un mes después de la filtración masiva de información de los servidores de la Sedena, hackeo confirmado por el propio López Obrador, un miembro de la prensa pidió hacer preguntas al respecto al general Sandoval pero el mandatario se negó a tratar el tema.

“Han surgido una cantidad innumerable de cables. Se habla de funcionarios locales que han tenido nexos con el crimen. La Sedena, ¿qué hacía con este tipo de información?”, cuestionó la reportera, quien agregó si la Sedena compartía la información sobre presuntos delitos a procuradores.

“Quisieran que les ayudáramos a hacer ‘el caldo gordo’ tratando el tema que fue un rotundo fracaso [...] Quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, que se apliquen y que busquen otro asunto”, afirmó AMLO.

El mandatario afirmó que “lo principal” es hablar del “acabar con la corrupción, que haya justicia. Lo otro (el hackeo a Sedena) es politequería”, y calificó como guerra sucia y calumnias al tema de la información filtrada a finales de septiembre.

“Porque la mañanera es un diálogo circular de comunicación, de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa.

López Obrador también señaló que el hackeo a Sedena fue presentado como “el fin de nuestro gobierno” pero que al final había sido “un rotundo fracaso” por parte de la prensa que divulgó la información filtrada por el grupo de ciberactivistas “Guacamaya”.

“Es querer engancharme en lo que traman mis adversarios conservadores, están nada más viendo qué maldad van a hacer. De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera”, sentenció.

Durante todo el intercambio entre el mandatario y el miembro de la prensa, el general Luis Cresencio Sandoval permaneció callado e incluso parece reírse del tema, según los corresponsales de El Universal.

¿De qué se ríe el general secretario @Luis_C_Sandoval?



¿Del hackeo que ha desnudado y exhibido al Ejército Mexicano como nunca en su historia, y que por lo tanto lo hace más vulnerable que nunca?



*El momento es justo cuando le preguntaron al presidente sobre el hackeo*

Cuestionan hermetismo del general Luis Cresencio Sandoval

Hasta el momento, el titular de la Sedena no ha respondio públicamente por el hackeo a la dependencia, referido por internautas como “Guacayama Leaks”, quienes cuestionaron el hermetismo del general sobre el tema.

“Por primera vez desde Guacamaya, está Luis Sandoval en toda la mañanera. Le preguntan. AMLO contesta por él, mientras el general ríe. Dice que NO hablará de eso porque no va a hacerle el caldo gordo a sus enemigos y no va a manchar la mañanera. Y HÁGANLE COMO QUIERAN”, criticó un internauta.

Por primera vez desde #Guacamaya, está @Luis_C_Sandoval en toda la mañanera. Le preguntan. AMLO contesta por él, mientras el general ríe. Dice que NO hablará de eso porque no va a hacerle el caldo gordo a sus enemigos y no va a manchar la mañanera.



Y HÁGANLE COMP QUIERAN.

Recientemente, el general pospuso hasta nuevo aviso su comparecencia en la Cámara de Diputados para aclarar la filtración de información. La reunión estaba programada para el 18 de octubre.

El secretario de Gobernación Adán Augusto López, señalado tras el hackeo a Sedena por presuntos nexos con el crimen organizado, afirmó que la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados “no es el organismo” ante el cual el general “tiene que rendir cuentas”.

Augusto López también defendió la negativa del secretario de defensa de presentarse ante la Cámara de Diputados por la carta “en términos por demás irrespetuosos” del diputado Servio Barrera de Movimiento Ciudadano.

¿Qué pasó con el hackeo a Sedena?

El pasado 30 de septiembre el grupo autodenominados como ciberactivistas, Guacamaya, fue responsable de un hackeo masivo de los servidores de Sedena, cuya información fue publicada por primera vez por el periodista Carlos Loret de Mola a través de Latinus.

La información incluyó documentos que mencionan problemas de salud del presidente y la creación de una aerolínea que será operada por la Sedena, ambos datos confirmados como verdaderos por el propio AMLO.

En información no confirmada se incluyen presuntos nexos entre el crimen organizado y miembros del gobierno en diferentes niveles, espionaje de grupos feministas, actividades del narco en la Península de Yucatán y otros estados así como delitos, abusos e impunidad por parte de elementos del Ejército Mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una investigación del hackeo a Sedena y posible sanción a los responsables de la vulneración a Sedena, pero criticó directamente a Loret de Mola y otros periodistas por difundir la noticia al calificarlo como una “campaña sucia” y “politiquería” de la oposición.

