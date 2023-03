Culpan al gobierno por incendio en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes

CIUDAD JUÁREZ.- Un incendio en un centro de migrantes le costó la vida de 40 personas, según el conteo más reciente, un hecho que conmocionó a Chihuahua y México debido al papel que jugaron las autoridades en la tragedia ocurrida la mañana de este martes.

En redes sociales internautas de varias partes del país hicieron tendencia el hashtag #FueElEstado en relación al incendio en el centro de migrantes de Ciudad Juárez debido a que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) salieron del edificio pero habrían dejado a personas detenidas.

Personajes políticos, partidos y representantes de otros sectores de la sociedad se pronunciaron contra el Gobierno Federal, pidieron la renuncia de algunos funcionarios y lamentaron el deslinde del caso a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales, calificaron el suceso como un "crimen de Estado" debido a que dejaron encerrados a los migrantes cuando estaba el incendio y opinaron que es la oportunidad del gobierno de que al menos puede responder por la tragedia.

El crematorio de Ciudad Juárez La hoguera en la que fueron calcinados esta madrugada 39 hermanos migrantes en Ciudad Juárez, no es un accidente fortuito si no crimen de Estado. uD83EuDDF5Hilo 1/3

Entre los que se pronunciaron contra "el crematorio de Ciudad Juárez" se encuentran el PAN, Porfirio Muñoz Ledo, Marko Cortés, Emilio Álvarez Icaza y Carlos Loret de Mola, entre otros.

Un vídeo difundido en redes sociales, aparentemente del interior de la estación migratoria envuelta en humo y llamas alrededor, se ve a migrantes encerrados en las celdas mientras personal de INM abandona el lugar pero los elementos de seguridad no les abren la reja.

Las imágenes causaron indignación entre los internautas, quienes responsabilizaron a la actual administración del morenista Andrés Manuel López Obrador y sus políticas migratorias de la tragedia ocurrida este martes 28 de marzo.

Los vídeos y testimonios de familiares de víctimas del incendio en Ciudad Juárez, quienes aseguraron que los trabajadores federales "dejaron encerrados" a los migrantes, llevaron a internautas a utilizar hashtags como #FueElEstado para expresar su descontento con el gobierno de López Obrador.

"Esto no es un albergue como dijo AMLO, es una de las cárceles del INAMI donde retienen a migrantes. Estaban encerrados, bajo el resguardo del gobierno de México y los dejaron morir. 39 migrantes murieron por el fuego y nadie hizo algo por impedirlo. Esto es un crimen", escribió una usuaria.

Tanto sociedad civil como figuras públicas y actores políticos cuestionaron las acciones de los agentes de la INM y exigieron a López Obrador actuar para brindar justicia a los familiares de las víctimas.

Usuarios de redes sociales cuestionaron la reacción del Poder Ejecutivo a la tragedia después que AMLO responsabilizó a los migrantes del incendio en Ciudad Juárez.

¿Saben por qué no van a decir que en la incineración de los 39 migrantes fue el Estado? ...Porque quienes dijeron eso con la de los 43 hoy están en el poder. — Pablo Majluf (@pablo_majluf) March 28, 2023

Hace unos días AMLO decía que a él no le iban a marcar la agenda. Así que a pocos minutos de hablar sobre la tragedia en Ciudad Juárez en la que murieron 39 personas, regresamos a lo de siempre: los chistes y las ocurrencias. Lo bueno es que era muy humanista. pic.twitter.com/94VCbSJyO3 — Guillermo Lerdo de Tejada (@GuillermoLerdo) March 28, 2023

Murieron 39 migrantes a causa de la corrupción e indolencia de la 4T. No veo a @AntaresVazAla o a @Sheffieldgto o alguien de Morena pidiendo justicia, porque en las tragedias que ellos causan, las víctimas poco importan. — León de Guanajuato ?? (@LeonGTO01) March 28, 2023

?? Cuando sucedió la tragedia de la Guardería ABC se nos vinieron encima con todo, y gritaban, como pregoneros: “¡fue el Estado! Ahora, miserables, callan como momias. No tienen madre. #migrantes #FueElEstado https://t.co/kRTavi5y6I — ???????????? ???????????? ??. (@JLozanoA) March 28, 2023

39 migrantes muertos. No fue el Estado. Hubiera sido. En otro tiempo, cuando se tenía madre. — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 28, 2023

¡Qué no se olvide! Los migrantes fallecidos y heridos estaban bajo resguardo del Estado. #FueElEstado #CiudadJuárez #Chihuahua pic.twitter.com/Byb5RRBOQM — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 28, 2023

Hijosdesurrecontraputísimamadre.



Dejaron morir a los migrantes, no les abrieron la puerta.



No me cabe en la cabeza tal deshumanización.



Es un crimen atroz del Instituto Nacional de Migración.



Hoy mintió @lopezobrador_, fue el Estado.



vía @lopezdorigapic.twitter.com/nsxky4i3Qg — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) March 28, 2023