AMLO en Ciudad Juárez, lo reciben con protesta por muerte de 39 migrantes en incendio

CIUDAD JUÁREZ.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua para dar seguimiento al caso de los 39 migrantes que fallecieron en el incendio en una estancia temporal del Instituto Nacional de Migración (INM).

A su llegada a Ciudad Juárez, un grupo de migrantes intentaron bloquear el paso de la camioneta en la que viajaba el mandatario, quien recibió gritos de protesta como mensaje de bienvenida.

Así recibieron a AMLO en Ciudad Juárez

“Son unos asesinos”; “¡Justicia!” y “¡Que salga, que salga!”, fueron algunos de los gritos de protesta de los migrantes que protestaban en la zona por donde transitó el mandatario este viernes 31 de marzo.

Migrantes exigen justicia al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua.



Intentaban ser escuchados antes de que el presidente se fuera ???? pic.twitter.com/XhxL6S8t5a — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2023

“¡Somos inmigrantes, todos somos hermanos, merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia!” o “¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”, gritaron durante la protesta contra la política migratoria de AMLO.

?? Los #migrantes solicitan a #AMLO diálogo, mientras que el vehículo del mandatario no detiene el avance de su vehículo



??: @marcosaariel pic.twitter.com/pQHjwIxQ2q — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2023

Según informaron corresponsales de medios nacionales, el presidente daría seguimiento al estado de salud de los migrantes que sobrevivieron al incendio del pasado 28 de marzo en el centro del INM.

Vídeos de AMLO en Ciudad Juárez

"Presidente, son asesinos"...



Así gritó una migrante a AMLO tras salir de evento en Ciudad Juárez, Chihuahua.



El convoy presidencial no se detuvo a atender a migrantes que protestaban por la muerte de 39 compañeros.



??Pedro Sánchez / Corresponsal pic.twitter.com/GxuCMfxn7d — REFORMA Nacional (@reformanacional) March 31, 2023

Migrantes protestan contra AMLO en Ciudad Juárez



Migrantes protestan contra AMLO en Ciudad Juárez

"No somos iguales, no nos confunda", fue la respuesta del presidente a quienes protestaron por la muerte de 39 migrantes; "te mandó Maru", le dijo a una mujer, refiriéndose a la gobernadora panista de Chihuahua.

Así el diálogo del presidente @lopezobrador_ en Ciudad Juárez. Ante los reclamos de familiares de los migrantes que perdieron la vida en el incendio, en Ciudad Juárez Chihuahua, el presidente AMLO culpa a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos.



No quiso oírlos ni mirarlos pic.twitter.com/d1Z1lX4T5F — AtizapánNoticias (@AtizapanNoticia) March 31, 2023

Un grupo de migrantes buscan respuesta del presidente, "¡Qué salga, qué salga! decían tras su llegada a Ciudad Juárez

Los migrantes en Chihuahua intentaron impedir que #AMLO se retirara, y esto les dijo:



"No somos iguales, no nos confundas".



"No provoques".



"Yo marchaba de manera pacífica".



"Que se me hace que te mandó Maru". pic.twitter.com/6bkpmlLoDJ — Ana Luisa (@HNoticiasMX) March 31, 2023

¿Qué hace AMLO en Ciudad Juárez hoy?

Minutos antes de las 14:00 horas, López Obrador llegó al Gimnasio del Bachilleres en compañía del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el director del IMSS, Zoé Robledo, en donde sostiene una reunión privada con otros servidores de la nación y trabajadores del Banco del Bienestar,

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua para los Programas para el Desarrollo del Bienestar, informó que no se permitirá la entrada de medios de comunicación a la reunión: “Es una reunión cerrada, es puerta cerrada, todos los que estamos trabajando en los programas de Bienestar”, dijo.

El delegado indicó que estarán presentes en la reunión alrededor de 2 mil personas involucradas en los programas del Bienestar,

“Todos los que tienen que ver con los servidores de la nación, el personal de la Fe Caminito Juárez, las personas que trabajan en el banco de Bienestar, en Central de Vida y otros programas que ustedes ya conocen”.

Al ser cuestionado sobre si el mandatario tiene más actividades planeadas en la ciudad dijo solo tener conocimiento de la reunión con funcionarios públicos federales en el Colegio de Bachilleres.

AMLO responde a muerte de migrantes en incendio

En entrevista desde Ciudad Juárez, López Obrador dijo que la muerte de los 39 migrantes en una estación del INM ha sido una de las mayores tragedias de su gobierno, por detrás de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo en 2019 cuando murieron 137 personas.

“Lo doloroso que ha sido este caso, o sea, para mucha gente, y lo lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego este".

“Este me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes”.

Incendio en Ciudad Juárez deja saldo de 39 muertos y varios heridos

Alrededor de las 22:00 del pasado lunes 27 de marzo se registró un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez donde encontraban detenidos 68 migrantes originarios de Centroamérica y Sudamérica.

39 perdieron la vida y 27 se encuentran hospitalizados en tres unidades médicas de la ciudad.

14 se encuentran en el IMSS, seis de ellos en condición grave y ocho en estado delicado.

11 son atendidos en el Hospital General del Estado de Chihuahua, 10 en estado grave y uno delicado.

Dos se encuentran estables en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que han identificado a ocho probables responsables de la muerte de migrantes en el incendio de Ciudad Juárez.

Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de una empresa de seguridad privada fueron señalados como presuntos responsables de la muerte de los migrantes.

“Se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAM, dos policías de seguridad privada y una persona que inició el incendio [...] por los delitos de homicidio dolos y lesiones”, subrayó la fiscal especializada en materia de DDHH., Sara Irene Herrería Guerra.